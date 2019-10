JER vs QAT Dream11 Tips and Predictions

Check Dream11 Team Jersey vs QATAR Jersey tour of Qatar 2019 – Cricket Prediction Tips For Today’s Match JER vs QAT: Jersey will be touring Qatar for a three match T20 series to be played at the West End Park International Cricket Stadium in Doha. The first match starts at 9:30 PM IST and can be viewed live on Qatar Cricket’s YouTube channel.

Here is today’s Dream11 pick for JER vs QAT

My Dream11 Team

Faisal Javed, Muhammad Tanveer, Mohammed Rizlan (WK), Ben Stevens, Jonty Jenner (C), Dominic Blampied, Nouman Sarwar, Harrison Carlyon (VC), Iqbal Hussain, Charles Perchard, Mohammed Nadeem

The match starts at 9:30 pm IST

JER vs QAT Predicted 11

Jersey (Probable XI): Nick Ferraby, Harrison Carlyon, Ben Stevens, Jonty Jenner, Dominic Blampied, Anthony Hawkins-Kay, Benjamin Ward, Elliot Miles, Charles Perchard (CAPT), Julius Sumerauer, Jake Dunford (WK).

Qatar (Probable XI): Faisal Javed, Kamran Khan, Saqlain Arshad, Muhammad Tanveer, Mohammed Rizlan (WK), Qalandar Khan, Nouman Sarwar, Iqbal Hussain (CAPT), Gayan Munaweera, Mohammed Nadeem, Imran Ashraf.

SQUADS:

JERSEY: Charles Perchard(c), Corey Bisson, Dominic Blampied, Harrison Carlyon, Jake Dunford(w), Nick Ferraby, Anthony Hawkins-Kay, Jonty Jenner, Elliot Miles, Rhys Palmer, William Robertson, Ben Stevens, Julius Sumerauer, Benjamin Ward, Nick Greenwood

QATAR: Muhammad Tanveer, Iqbal Hussain(c), Zaheer Ibrahim, Mohammed Rizlan(w), Saqlain Arshad, Imran Ashraf, Faisal Javed, Jassim Khan, Kamran Khan, Qalandar Khan, Gayan Munaweera, Mohammed Nadeem, Dharmang Patel, Nouman Sarwar

