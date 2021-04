Dream11 Team Tips

TOSS: The ECS T10 Brescia toss between Jinnah Brescia vs Pak Lions Ghedi will take place at 12 PM IST – April 13.

Time: 12:30 PM IST.

Venue: JCC Brescia Cricket.

JIB vs PLG My Dream11 Team

Ahmad Hassan, Sheraz Khan, Ahmed Abrar Bilal, Hasnat Ahmed (c), Mudassar Riaz, Tojo Thomas, Muhammad Imran, Haseeb Abdul (vc), Faheem Nazir, Fakhar Imran, Nadeem Faisal

Probable Playing XIs

Pak Lions Ghedi

Haseeb Abdul (c), Nadeem Faisal, Fakhar Imran, Sheraz Khan, Israr Omarkhail, Rohit Rajan Unnithan (wk), Mudassar Riaz, Sukhwinder Singh, Tojo Thomas, Rizwan Zaman, Hamza Zia

Jinnah Brescia

Ahmed Abrar Bilal, Hasnat Ahmed, Ahmed Nisar, Nawaz Sharukh, Ahmad Hassan, Muhammad Rizwan, Muhammad Sajjad, Ghulam Farid, Muhammad Imran, Faheem Nazir, Ahmed Rukhsar

