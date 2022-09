JOH vs KED Dream11 Team Prediction, Sukan Malaysia T20 2022 Fantasy Hints

JOH vs KED Dream11 Team Prediction, Sukan Malaysia T20 2022 Fantasy Hints: Captain, Vice-Captain – Johor vs Kedah, Playing 11s For Today’s Match UKM-YSD Cricket Oval, 11.30 AM IST Sept 17, Sat

Here is the Sukan Malaysia T20 2022 Series Dream11 Team Prediction – Dream11 Guru Tips Prediction and JOH vs KED Dream11 Team Prediction, JOH vs KED Fantasy Cricket Prediction, JOH vs KED Playing 11s Sukan Malaysia T20 2022 Series, Fantasy Cricket Prediction Johor vs Kedah, Fantasy Playing Tips –,Sukan Malaysia T20 2022 Series.

TOSS – The Sukan Malaysia T20 2022 Series toss between JOH and KED will take place at 11 AM IST

Time – September 17, 11.30 AM IST



Venue: KM-YSD Cricket Oval

JOH vs KED Dream11 Team

Wicketkeeper: A Fikri(C)

Batters: M Aras-Azmi, M Aiman-Zaquan, S Hakimi Mehat, A Bin Johari

All-rounders: A Malik(VC), S Azman, M Harith

Bowlers: A Yusof, Z Mohdin, S Syamael

JOH vs KED Probable Playing XI

Johor: Ammar Uzair Fikri, Norarif Bin Jumat, Muhammad Nasrullah-Bin-Ezry, Aiman-Nur Hakim-Bin-Johari, Vighnesh Sandanasamy, Shamsul-Ikmal Bin-Shamsul-Azman, Muhammad Afif Harith, Muhammad-Aminuddin Zaki-Bin-Mohammad-Arifin, Muhammad Amir Asyraf Khairon Nizam, Zulamry Bin Mohdin, and Ahmad Syahmi-Bin-Rozi.

Kedah: Muhammad Irfan Azirulzaimi, Muhammad Nur Izzudin, Arief Yusof, Azri Bin Abdullah, Darwish Bahrain, Mohamad Aras Azmi, Muhammad Akram Malik, Muhammad Isma Hazeeq Bin Ismail, Putera Danial Isma Bin Ishak, Syahir Syamael Shaari, and Adam Maliki Ismail.