JPN vs SER My Dream11 Team

Goalkeeper – P. Rajkovic

Defenders – S. Mitrovic, N. Ueda, U. Spajic, Y. Nagatomo

Midfielders –N. Gudeij, D. Kamada, M. Ristic

Strikers – Y. Osako, A. Mitrovic, T. Minamino

Probable XI

Japan: Gonda (GK), Sakai, Nakatani, Shoji, Nagatomo, Morita, Endo, Ito, Kamada, Minamino, Osako

Serbia: Rajkovic (GK), Petkovic, S. Mitrovic, Spajic, Terzic, Gavric, Gudelj, Maksimovic, Grujic, N. Jovic, Joveljic

JPN vs SER SQUAD

Japan Squad

M. Yamane, W. Endo, D. Kamada, S. Gonda, M. Yoshida, T. Tomiyasu, H. Morita, T. Minamino, Y. Ōsako, J. Ito, S. Sasaki, A. Esaka, R. Ogawa, K. Furuhashi, T. Asano, H. Kawabe, Y. Wakizaka.

Serbia Squad

A. Mitrović, F. Kostić, D. Vlahović, S. Mitrović, S. Pavlović, D. Tadić, N. Gudelj, N. Milenković, M. Dmitrović, S. Milinković-Savić, Nemanja Maksimović, N. Radonjić, P. Rajković, U. Spajić, M. Gajić, S. Lukić, F. Đuričić, U. Račić, F. Mladenović, D. Lazović, A. Živković, M. Grujić, L. Jović, M. Ristić.

