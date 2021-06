Dream11 Team Tips And Predictions

JPN vs TAJ, FIFA World Cup 2022 Qualifiers: Football Prediction Tips For Today’s Japan vs Tajikistan on June 7, Monday: Also Read - CHE vs RM Dream11 Team Prediction Champions League 2021: Captain, Fantasy Playing Tips, Probable Playing XIs For Chelsea vs Real Madrid at Stamford Bridge, 12:30 AM IST, 6th May

Japan vs Tajikistan Dream11 Team – Check My Dream11 Team, Best players list of JPN vs TAJ, Tajikistan Dream11 Team Player List, Japan Team Player List, Dream11 Guru Tips, Online Football Tips Japan vs Tajikistan, FIFA World Cup 2022 Qualifiers, Online Football Tips, Japan vs Tajikistan FIFA World Cup 2022 Qualifiers, Japan vs Tajikistan Betting Tips, Japan vs Tajikistan Fantasy Team, Japan vs Tajikistan Guru Tips. Also Read - India's Postponed 2022 FIFA WC Qualifier Matches to be Played in March And June Next Year

Here is today’s Dream11 pick for JPN vs TAJ

Kick-off Time: The match starts at 4 PM IST – June 7, Sunday in India. Also Read - RR vs KXIP Dream11 Team Hints And Predictions, Captain And Vice-Captain, Fantasy Cricket IPL 2020: Rajasthan Royals vs Kings XI Punjab, Match 9 Sharjah Cricket Stadium, UAE at 7:30 PM IST Sunday, September 27

JPN vs TAJ My Dream11

Goalkeeper – R. Yatimov

Defenders – D. Ergashev, N. Ueda, M. Safarov, S. Sakaki

Midfielders – E. Pandzshandbe, D. Kamada, I. Zoirov, K. Furuashi

Strikers – Y. Osako, T. Minamino

Probable Line-up

Japan: Kyogo Furuhashi, Takuma Asano, Yuya Osako, Junya Ito, Takumi Minamino, Yasuto Wakizaka, Hidemasa Morita, Hayao Kawabe, Wataru Endo, Ataru Esaka, Daichi Kamada

Tajikistan: Amirbek Juraboev, Muhammadjon Rahimov, Davrondzon Ergashev, Vahdat Hanonov, Rustam Yatimov, Parvizdzhon Umarboev, Manucehr Safarov, Komron Tursunov, Alisher Dzhalilov, Manuchekhr Dzhalilov, Akhtam Nazarov

SQUADS

Japan (JPN): Shuichi Gonda, Takehiro Tomiyasu, Yasuto Wakizaka, Sho Sasaki, Ken Matsubara, Yuya Osako, Sho Inagaki, Kyogo Furuhashi, Takuma Asano, Daiya Maekawa, Hidemasa Morita, Daichi Kamada, Junya Ito, Maya Yoshida, Takumi Minamino, Miki Yamane, Shinnosuke Hatanaka, Wataru Endo, Shinnosuke Nakatani, Ryoya Ogawa, Hayao Kawabe, Shusaku Nishikawa, Ataru Esaka

Tajikistan (TAJ): Mukhriddin Khasanov, Shohrukh Qirghizboev, Rustam Yatimov, Davrondzon Ergashev, Vahdat Hanonov, Alijon Karomatullozoda, Akhtam Nazarov, Manucehr Safarov, Alijoni Aini, Ilhomjon Baratov, Manuchekhr Dzhalilov, Zoir Dzhuraboev, Ehson Panshanbe, Muhammadjon Rahimov, Shakhrom Samiev, Parvizdzhon Umarboev, Abdulmumin Zabirov, Sheriddin Boboev, Nuriddin Khamrokulov, Rustam Soirov, Komron Tursunov, Islom Zoirov

Check Dream11 Prediction / JPN Dream11 Team / TAJ Dream11 Team/ Japan Dream 11 Team / Tajikistan Dream 11 Team / Dream11 Guru Tips / Online Football Tips and more.