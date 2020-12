Dream11 Tips And Prediction LPL T20 2020

Jaffna Stallions vs Kandy Tuskers Dream11 Team Prediction LPL T20 2020 – Fantasy Playing Tips, Probable XIs, Dream11 Guru Tips, Probable XIs For Today’s JS vs KT at Mahinda Rajapaksa International Cricket Stadium: Stallions will hope to make it three wins out of three when they take on Kandy Tuskers in what will be the eighth match of the Lanka Premier League T20. Tuskers have played three matches so far but has lost two while winning one. Also Read - CK vs DV Dream11 Team Prediction And Tips Lanka Premier League T20: Captain, Vice-Captain, Fantasy Playing XI, Predicted XIs For Today's Colombo Kings vs Dambulla Viiking T20 Match 7 at Mahinda Rajapaksa International Cricket Stadium 3.30 PM IST December 1 Tuesday

Jaffna Stallions vs Kandy Tuskers Dream11 Team Prediction Lanka Premier League T20. Also Check My Dream11 Team, Best players list of JS vs KT, Lanka Premier League T20, Jaffna Stallions Dream11 Team Player List, Kandy Tuskers Dream11 Team Player List, Dream11 Guru Tips, Online Cricket Prediction and Tips – JS vs KT LPL T20 2020, Online Cricket Tips and Prediction – Lanka Premier League T20 2020, Online Cricket Tips – Jaffna Stallions vs Kandy Tuskers Lanka Premier League T20, Fantasy Playing Tips – Lanka Premier League T20 Also Read - MBC vs TOC Dream11 Team Predictions And Hints Bengal T20 Challenge 2020: Captain, Fantasy Playing Tips, Probable XIs For Today's Mohun Bagan AC vs Town Club T20 Match 16 at Eden Gardens, Kolkata 3 PM IST December 1 Tuesday

TOSS: The Lanka Premier League T20 match toss between Jaffna Stallions vs Kandy Tuskers will take place at 7:30 PM IST – December 1. Also Read - AUS vs IND Dream11 Team Hints and Prediction India in Australia 2020 ODI Series: Captain, Vice-Captain, Fantasy Playing Tips, Probable XIs For Today's 3rd ODI Match at Manuka Oval, Canberra 9:10 AM IST December 2 Wednesday

Time: 8:00 PM IST

Venue: Mahinda Rajapaksa International Cricket Stadium.

JS vs KT My Dream11 Team

Kusal Perera (captain), Rahmanullah Gurbaz (vice-captain), Thisara Perera, Duanne Olivier, Usman Shinwari, Naveen-ul-Haq, Avishka Fernando, Kusal Mendis, Brendan Taylor, Wanindu Hasaranga, Dhananjaya de Silva

JS vs KT Probable Playing XIs

Kandy Tuskers: Rahmanullah Gurbaz, Kusal Perera, Kusal Mendis, Brendan Taylor, Asela Gunaratne, Seekkuge Prasanna, Dilruwan Perera, Kamindu Mendis, Nuwan Pradeep, Naveen-ul-Haq, Munaf Patel

Jaffna Stallions: Tom Moores, Binura Fernando, Minod Bhanuka, Avishka Fernando, Shoaib Malik, Dhananjaya de Silva, Thisara Perera, Duanne Olivier, Wanindu Hasaranga, Usman Shinwari, Chaturanga de Silva

JS vs KT Full Squads

Kandy Tuskers: Rahmanullah Gurbaz, Kusal Perera (captain), Kusal Mendis, Brendan Taylor (wk), Kamindu Mendis, Asela Gunaratne, Seekkuge Prasanna, Dilruwan Perera, Nuwan Pradeep, Naveen-ul-Haq, Munaf Patel, Ishan Jayaratne , Vishwa Fernando, Irfan Pathan, Dale Steyn, Priyamal Perera, Lahiru Samarakoon, Lasith Embuldeniya, Kevin Koththigoda, Nishan Madushka, Kaveeshka Anjula, Chamikara Edirisinghe

Jaffna Stallions: Avishka Fernando, Minod Bhanuka, Tom Moores (wk), Dhananjaya de Silva, Shoaib Malik, Chaturanga de Silva, Thisara Perera (captain), Wanindu Hasaranga, Binura Fernando, Usman Shinwari, Duanne Olivier, Suranga Lakmal, Johnson Charles, Kyle Abbott, Charith Asalanka, Prabath Jayasuriya, Nuwanidu Fernando, Vijayakanth Viyaskanth, Maheesh Theekshana, Kanagarathinam Kabilraj, Theivendiram Dinoshan

Check Dream11 Prediction/ JS Dream11 Team/ KTDream11 Team/ Jaffna Stallions Dream11 Team Prediction/ Kandy Tuskers Dream11 Team Prediction/ Dream11 Guru Tips LPL T20 2020/ Online Cricket Tips and more.