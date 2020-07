Dream11 Tips And Prediction

Juventus vs Atalanta Dream11 Team Prediction Serie A 2019-20 – Football Tips For Today's Football Match JUV vs ATN at Allianz Stadium: In the upcoming Serie A 2019-20 fixture, Italian giants Juventus will take on Atalanta tonight as they inch ever so closer to lifting yet another league title. The Serie A JUV vs ATN fixture will take place at the Allianz Stadium. The Juventus vs Atalanta, Serie A match will begin at 01:15 AM IST (July 12). The defending champions, who are sitting on top of the table with 75 points, lost to AC Milan 4-2 in their last outing. Juventus will try to make things right for their side when they take on an in-form Atalanta, who will be eyeing to extend their winning streak. Atalanta have won nine back-to-back games and will be riding high on momentum when they face the Black and Whites. In their last match, Atalanta defeated Sampdoria 2-0. The live TV or online broadcast of the Serie A 2019-20 match will not be available in India.

Kick-Off Time: The Serie A 2019-20 match between Juventus and Atalanta will start at 1.15 AM IST.

Venue: Allianz Stadium

My Dream11 Team

Goalkeeper: Szczesny

Defenders: Castagne, Sandro, Hateboer

Midfielders: A Gomez, R Freuler, M Pjanic, B Matuidi, Emre Can

Forwards: Cristiano Ronaldo (C), Duvan Zapata (vc)

JUV vs ATN Probable Playing XIs

Juventus: Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Sandro; Rabiot, Pjanic, Bentancur; Ronaldo, Dybala, Bernardeschi.

Atalanta: Gollini; Palomino, Caldara, Toloi; Gosens, Freuler, De Roon, Hateboer; Gomez, Muriel, Ilicic.

JUV vs ATN SQUADS

Juventus (JUV): Gianluigi Buffon, Wojciech Szczesny, Carlo Pinsoglio, Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini, Mattia De Sciglio, Alex Sandro, Daniele Rugani, Danilo, Matthijs de Ligt, Luca Coccolo, Pietro Beruatto, Merih Demiral, Wesley Andrade, Miralem Pjanic, Juan Cuadrado, Blaise Matuidi, Sami Khedira, Aaron Ramsey, Douglas-Costa, Adrien Rabiot, Federico Bernardeschi, Daouda Peeters, Rodrigo Bentancur, Simone Muratore, Gonzalo Higuain, Cristiano Ronaldo, Paulo Dybala, Marco Olivieri, Giacomo Vrioni, Luca Zanimacchia.

Atalanta (ATN): Marco Sportiello, Khadime Ndiaye, Pierluigi Gollini, Rafael Toloi, Mattia Caldara, José Palomino, Lennart Czyborra, Robin Gosens, Remo Freuler, Timothy Castagne, Raoul Bellanova, Francesco Rossi, Hans Hateboer, Memeh Okoli, David Heidenreich, Bosko Sutalo, João Schmidt, Adrien Tamèze, Alejandro Gómez, Marten de Roon, Ruslan Malinovskyi, Berat Djimsiti, Jacopo Da Riva, Josip Ilicic, Mario Pasalic, Ebrima Colley, Aimone Cali, Luis Muriel, Roberto Piccoli, Amadou Traore, Duvan Zapata.

