Dream11 Team Prediction

JUV vs FIO Serie A 2020-21: Captain, Vice-captain, Fantasy Playing Tips And Predicted XIs For Today’s Juventus vs Fiorentina Football Match at Allianz Stadium 1.30 AM IST December 23 Wednesday: Also Read - GEN vs JUV Dream11 Team Prediction Serie A 2020-21: Captain, Vice-captain, Fantasy Playing Tips And Predicted XIs For Today's Genoa vs Juventus Football Match at Luigi Ferraris Stadium 10.30 PM IST December 13 Sunday

Juventus vs Fiorentina Dream11 Guru Tips And Prediction, Dream11 Tips and Prediction Serie A 2020-21, Juventus vs Fiorentina Dream11 Team Player List, Juventus vs Fiorentina, Serie A 2020-21, JUV vs FIO Dream11 Tips and Prediction, Today’s Football Match Prediction, Today Football Match Tips, Juventus vs Fiorentina, Juventus vs Fiorentina Today’s Match Playing xi, Today Match Playing xi, JUV playing xi, FIO playing xi, dream11 guru tips, Dream11 Prediction for today’s match, Serie A 2020-21. Also Read - SAM vs MIL Dream11 Team Prediction Serie A 2020-21: Captain, Vice-captain, Fantasy Tips And Probable XIs For Today's Sampdoria vs AC Milan Football Match at Luigi Ferraris Stadium 1.15 AM IST December 7 Sunday

The live TV or online broadcast of the Serie A 2020-21 match will be available on Sony Sports Network in India. Also Read - JUV vs TOR Dream11 Team Prediction Serie A 2020-21: Captain, Vice-captain, Fantasy Playing Tips And Predicted XIs For Today's Juventus vs Torino Football Match at Allianz Stadium 10.30 PM IST December 5 Saturday

Kick-Off Time: The Serie A 2020-21 match between Juventus and Torino will start at 10.30 PM IST – December 5 in India.

Venue: Allianz Stadium

My Dream11 Team

Wojciech Szczesny, Luiz Da Silva, Bonucci, Milenkovic, Biraghi, Bentancur, Cuadrado, Amrabat, Bonaventura, Morata, Ronaldo.

SQUADS

Juventus (JUV): Wojciech Szczesny, Carlo Pinsoglio, Giovanni Gabriele Garofani, Franco Israel, Gianluigi Buffon, Giorgio Chiellini, Matthijs de Ligt, Alex Sandro, Danilo, Leonardo Bonucci, Merih Demiral, Radu Dragusin, Gianluca Frabotta, Alessandro Riccio, Arthur, Sami Khedira, Aaron Ramsey, Weston McKennie, Juan Cuadrado, Adrien Rabiot, Rodrigo Bentancur, Koni De Winter, Alessandro Di Pardo, Manolo Portanova, Dejan Kulusevski, Hamza Rafia, Daouda Peeters, Cosimo Marco Da Graca, Cristiano Ronaldo, Álvaro Morata, Paulo Dybala, Federico Chiesa, Federico Bernardeschi, Giacomo Vrioni

Fiorentina (FIO): Pietro Terracciano, Federico Brancolini, Bartlomiej Dragowski, Cristiano Biraghi, Nikola Milenkovic, Germán Pezzella, Pol Lirola, Martín Cáceres, Lorenzo Venuti, Antonio Barreca, Eduard Dutu, Christian Dalle Mura, Fabio Ponsi, Erick Pulgar, Igor, Lucas Martínez, Giacomo Bonaventura, Borja Valero, Franck Ribéry, Alfred Duncan, Gaetano Castrovilli, Tòfol Montiel, Dimo Krastev, Sofyan Amrabat, José Callejón, Valentin Eysseric, Dusan Vlahovic, Cristian Kouame, Riccardo Saponara, Patrick Cutrone

Check Dream11 Prediction/ JUV Dream11 Team/ FIO Dream11 Team/ Juventus Dream11 Team Prediction/ Fiorentina Dream11 Team Prediction/ Dream11 Guru Tips And Prediction Serie A 2020-21/ Online Football Tips and more.