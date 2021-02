Dream11 Team Predictions

JUV vs INT Fantasy Football Tips Coppa Italia 2020-21 Semi-Final: Captain, Predicted XIs For Today's Juventus vs Inter Milan Football Match at Allianz Stadium 1:30 AM IST February 10 Wednesday:

Juventus will lock horns with Inter Milan at home on Wednesday in the semi-final of the ongoing Coppa Italia. It will be a thrilling game because both sides are well-matched. Also Read - Atletico Madrid vs Celta Vigo: Luis Suarez Breaks Cristiano Ronaldo's Record as he Strikes Twice in 2-2 Draw

Juventus vs Inter Milan Dream11 Guru Tips And Prediction, Dream11 Tips and Prediction Serie A 2020-21, Juventus vs Inter Milan Dream11 Team Player List, Juventus vs Inter Milan, Serie A 2020-21, JUV vs INT Dream11 Tips and Prediction, Today's Football Match Prediction, Today Football Match Tips, Juventus vs AS Roma, Juventus vs Inter Milan Today's Match Playing xi, Today Match Playing xi, JUV playing xi, INT playing xi, dream11 guru tips, Dream11 Prediction for today's match, Serie A 2020-21,

Kick-Off Time: The Coppa Italia 2020-21 match between Juventus and Inter Milan will take place at 1:30 AM IST – February 10.

Venue: Allianz Stadium

JUV vs INT My Dream11 Team

Goalkeeper- Samir Handanovic

Defenders- Leonardo Bonucci, Stefan de Vrij, Juan Cuadrado

Midfielders- Ivan Perisic, Federico Chiesa, Nicolo Barella, Dejan Kulusevski, Achraf Hakimi

Strikers- Cristiano Ronaldo, Lautaro Martinez

Likely XI

Juventus: Wojciech Szczesny, Giorgio Chiellini, Leonardo Bonucci, Alex Sandro, Danilo, Adrien Rabiot, Arthur, Weston McKennie, Federico Chiesa, Cristiano Ronaldo, Álvaro Mora

Internazionale: Samir Handanovic, Stefan de Vrij, Alessandro Bastoni, Milan Skriniar, Arturo Vidal, Nicolò Barella, Marcelo Brozovic, Ivan Perisic, Achraf Hakimi, Alexis Sánchez, Romelu Lukaku

SQUADS

Juventus (JUV): Wojciech Szczesny, Carlo Pinsoglio, Giovanni Gabriele Garofani, Franco Israel, Gianluigi Buffon, Giorgio Chiellini, Matthijs de Ligt, Alex Sandro , Danilo , Juan Cuadrado, Leonardo Bonucci, Merih Demiral, Radu Dragusin, Gianluca Frabotta, Alessandro Pio Riccio, Riccardo Capellini, Arthur , Aaron Ramsey, Weston McKennie, Adrien Rabiot, Rodrigo Bentancur, Koni De Winter, Alessandro Di Pardo, Dejan Kulusevski, Hamza Rafia, Daouda Peeters, Filippo Ranocchia, Cristiano Ronaldo, Álvaro Mora, Paulo Dybala, Federico Chiesa, Federico Bernardeschi, Cosimo Marco Da Graca, Giacomo Vrioni, Nicolo Fagioli, Felix Correia

Internazionale (INT): Samir Handanovic, Daniele Padelli, Filip Stankovic, Ionut Radu, Achraf Hakimi, Stefan de Vrij, Aleksandar Kolarov, Andrea Ranocchia, Ashley Young, Danilo D’Ambrosio, Matteo Darmian, Milan Skriniar, Fabio Cortinovis, Lorenzo Moretti, Edoardo Sottini, Alessandro Bastoni, Roberto Gagliardini, Matías Vecino, Stefano Sensi, Ivan Perisic, Arturo Vidal, Nicolò Barella, Christian Eriksen, Riccardo Boscolo Chio, Tibo Persyn, Franco Orlando Vezzoni, Niccolò Squizzato, David Wieser, Marcelo Brozovic, Alexis Sánchez, Romelu Lukaku, Lautaro Martínez, Gaetano Pio Oristanio, Franco Ezequiel Carboni, Martín Satriano, Nicholas Bonfanti, Andrea Pinamonti

