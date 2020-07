Dream11 Team Prediction

Kick-Off Time: The Serie A 2019-20 match between Juventus and Lazio will start at 1.15 AM IST July 21

Juventus vs Lazio Dream11 Team Tips and Prediction Serie A 2019-20

Kick-Off Time: The Serie A 2019-20 match between Juventus and Lazio will start at 1.15 AM IST. Also Read - SAS vs JUV Dream11 Team Prediction Serie A 2019-20: Captain, Vice-captain And Fantasy Tips For Sassuolo vs Juventus Today's Football Match at 12:45 AM IST July 16 Thursday Cristiano Ronaldo CR7

Venue: Allianz Stadium

My Dream11 Team

Goalkeeper: Szczesny

Defenders: Cuadrado, Acerbi, Bonucci, Bastos

Midfielders: Milinkovic-Savic , Pjanic, Rabiot

Strikers: Dybala, Ronaldo, Immobile

SQUADS

Juventus (JUV): Gianluigi Buffon, Wojciech Szczesny, Carlo Pinsoglio, Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini, Mattia De Sciglio, Alex Sandro, Daniele Rugani, Danilo, Matthijs de Ligt, Luca Coccolo, Pietro Beruatto, Merih Demiral, Wesley Andrade, Miralem Pjanic, Juan Cuadrado, Blaise Matuidi, Sami Khedira, Aaron Ramsey, Douglas-Costa, Adrien Rabiot, Federico Bernardeschi, Daouda Peeters, Rodrigo Bentancur, Simone Muratore, Gonzalo Higuain, Cristiano Ronaldo, Paulo Dybala, Marco Olivieri, Giacomo Vrioni, Luca Zanimacchia

Lazio (LAZ): Silvio Proto, Guido Guerrieri, Thomas Strakosha, Marco Alia, Francesco Acerbi, Jordan Lukaku, Denis Vavro, Patricio Gil, Bastos, Adam Marusic, Stefan Radu, Luiz Felipe, Nicolo Armini, Jorge Silva, Senad Lulic, Marco Parolo, Leiva Lucas, Luis Alberto, Danilo Cataldi, Sergej Milinkovic-Savic, Ricardo Kishna, Jony Rodriguez, Manuel Lazzari, Djavan Anderson, Andre Anderson, Felipe Caicedo, Ciro Immobile, Joaquin Correa, Bobby Adekanye

