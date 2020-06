JUV vs LCE Dream11 Tips And Prediction

Juventus vs Lecce Dream11 Team Prediction Serie A 2019-20 – Football Tips For Today's Football Match JUV vs LCE at Allianz Stadium: Table-topper Juventus square off against relegation-threatened Lecce in a Serie A match on Saturday (1:15 AM IST). Like other sporting events, Serie A too is being played behind closed doors. After being suspended for nearly three months, the league resumed on June 20.

Kick-Off Time: The Serie A 2019-20 match between Juventus and Lecce will start at 1.15 AM IST.

Venue: Allianz Stadium

JUV vs LCE My Dream11 Team

C Ronaldo (captain), P Dybala (vice-captain), Gabriel, L Bonucci, M de Ligt, L Rossetini, J Cuadrado, A Ramsey, R Bentancur, P Tachtsidis, M Mancosu

JUV vs LCE SQUADS

Juventus: Gianluigi Buffon, Wojciech Szczesny, Carlo Pinsoglio, Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini, Mattia De Sciglio, Alex Sandro, Daniele Rugani, Danilo, Matthijs de Ligt, Luca Coccolo, Pietro Beruatto, Merih Demiral, Wesley Andrade, Miralem Pjanic, Juan Cuadrado, Blaise Matuidi, Sami Khedira, Aaron Ramsey, Douglas-Costa, Adrien Rabiot, Federico Bernardeschi, Daouda Peeters, Rodrigo Bentancur, Simone Muratore, Gonzalo Higuain, Cristiano Ronaldo, Paulo Dybala, Marco Olivieri, Giacomo Vrioni, Luca Zanimacchia

Lecce: Gabriel, Mauro Vigorito, Gianmarco Chironi, Razvan Sava, Giulio Donati, Luca Rossettini, Fabio Lucioni, Cristian Dell’Orco, Nehuen Paz, Biagio Meccariello, Brayan Vera, Andrea Rispoli, Marco Calderoni, Michele Laraspata, Vito Radicchio, Ilario Monterisi, Silvio Colella, Panagiotis Tachtsidis, Yevhen Shakhov, Antonin Barak, Riccardo Saponara, Alessandro Deiola, Jacopo Petriccione, Marco Mancosu, Zan Majer, Sergio Maselli, Salvatore Rimoli, Khouma Babacar, Gianluca Lapadula, Diego Farias, Filippo Falco, Samuele Oltremarini

