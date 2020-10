Dream11 Team Prediction

JUV vs NAP Serie A 2020-21: Captain, Vice-captain And Fantasy Tips For Juventus vs Napoli Today's Football Match, Predicted XIs at Allianz Stadium 12.15 AM IST October 5:

The live TV or online broadcast of the Serie A 2019-20 match will be available on Sony Sports Network in India.

RECENT FORM

Juventus: D W W L L

Napoli: W W L W L

Kick-Off Time: The Serie A 2020-21 match between Juventus and Napoli will start at 12.15 AM IST.

Venue: Allianz Stadium

Dream11 Prediction

Meret, Koulibaly, Manolas, Maksimovic, Ruiz Pena, Lozano, Melo, Bernardeschi, Insigne, Dybala, Ronaldo

Likely 11

Juventus: Wojciech Szczesny, Leonardo Bonucci, Matthijs de Ligt, Mattia De Sciglio, Juan Cuadrado, Miralem Pjanic, Adrien Rabiot, Rodrigo Bentancur, Paulo Dybala, Cristiano Ronaldo,Federico Bernardeschi

Napoli: David Ospina, Nikola Maksimovic, Kalidou Koulibaly, Giovanni Di Lorenzo, Elseid Hysaj, Diego Demme, Piotr Zielinski, Eljif Elmas, Dries Mertens, Lorenzo Insigne, Matteo Politano

SQUADS

Juventus (JUV): Gianluigi Buffon, Wojciech Szczesny, Carlo Pinsoglio, Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini, Mattia De Sciglio, Alex Sandro, Daniele Rugani, Danilo, Matthijs de Ligt, Luca Coccolo, Pietro Beruatto, Merih Demiral, Wesley Andrade, Miralem Pjanic, Juan Cuadrado, Blaise Matuidi, Sami Khedira, Aaron Ramsey, Douglas-Costa, Adrien Rabiot, Federico Bernardeschi, Daouda Peeters, Rodrigo Bentancur, Simone Muratore, Gonzalo Higuain, Cristiano Ronaldo, Paulo Dybala, Marco Olivieri, Giacomo Vrioni, Luca Zanimacchia

Napoli (NAP): Alex Meret, Orestis Karnezis, David Ospina, Giovanni Di Lorenzo, Kevin Malcuit, Mario Rui, Nikola Maksimovic, Sebastiano Luperto, Kalidou Koulibaly, Elseid Hysaj, Konstantinos Manolas, Faouzi Ghoulam, Eljif Elmas, Fabian Ruiz, Allan, Stanislav Lobotka, Diego Demme, Matteo Politano, Hirving Lozano, Piotr Zielinski, Jose Callejon, Amin Younes, Arkadiusz Milik, Fernando Llorente, Lorenzo Insigne, Dries Mertens

