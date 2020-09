Dream11 Team Prediction

Venue: Allianz Stadium

Dream11 Prediction

GK: W Szczesny

DEF: M de Ligt, A Sandro, L Bonucci, F Depaoli

MID: F Bernardeschi, M Thorsby, K Linetty

FWD: C Ronaldo, P Dybala, F Quagliarella

SQUADS

Juventus (JUV): Gianluigi Buffon, Wojciech Szczesny, Carlo Pinsoglio, Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini, Mattia De Sciglio, Alex Sandro, Daniele Rugani, Danilo, Matthijs de Ligt, Luca Coccolo, Pietro Beruatto, Merih Demiral, Wesley Andrade, Miralem Pjanic, Juan Cuadrado, Blaise Matuidi, Sami Khedira, Aaron Ramsey, Douglas-Costa, Adrien Rabiot, Federico Bernardeschi, Daouda Peeters, Rodrigo Bentancur, Simone Muratore, Gonzalo Higuain, Cristiano Ronaldo, Paulo Dybala, Marco Olivieri, Giacomo Vrioni, Luca Zanimacchia

Sampdoria (SAM): Emil Audero, Andrea Seculin, Matteo Raspa, Wladimiro Falcone, Lorenzo Avogadri, Dodô, Lorenzo Tonelli, Maya Yoshida, Tommaso Augello, Julian Chabot, Vasco Regini, Alex Ferrari, Nicola Murru, Kaique Rocha, Ronaldo Vieira, Albin Ekdal, Karol Linetty, Édgar Barreto, Emiliano Rigoni, Gastón Ramírez, Fabio Depaoli, Mohamed Bahlouli, Jakub Jankto, Omar Colley, Morten Thorsby, Gonzalo Maroni, Bartosz Bereszynski, Mehdi Leris, Andrea Bertolacci, Felice D’Amico, Federico Bonazzoli, Manolo Gabbiadini, Fabio Quagliarella

