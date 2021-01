Dream11 Team Predictions

Kick-Off Time: The Serie A 2020-21 match between Juventus and SPAL will take place at 1:15 AM IST – January 28.

Venue: Allianz Stadium

JUV vs SPL My Dream11 Team

Goalkeeper- G. Buffon

Defenders- M. de Ligt, F. Vicari, M. Demiral, L. Ranieri

Midfielders- D. Kulusevski, L. Dickmann, A. Rabiot, M. Sala

Strikers- A. Paloschi, A. Morata

Probable XI

Juventus- Buffon, M. de Ligt, Dragusin, Wesley, Demiral, Bentancur, Rabiot, Kulusevski, Frabotta, Portanova, Morata

SPAL – Berisha, Ranieri, Tomovic, Dickmann, Vicari, Esposito, Valoti, Sala, Missiroli, Floccari, Paloschi

Juventus (JUV): Wojciech Szczesny, Carlo Pinsoglio, Giovanni Gabriele Garofani, Franco Israel, Gianluigi Buffon, Giorgio Chiellini, Matthijs de Ligt, Alex Sandro, Danilo, Leonardo Bonucci, Merih Demiral, Radu Dragusin, Gianluca Frabotta, Alessandro Riccio, Arthur, Sami Khedira, Aaron Ramsey, Weston McKennie, Juan Cuadrado, Adrien Rabiot, Rodrigo Bentancur, Koni De Winter, Alessandro Di Pardo, Manolo Portanova, Dejan Kulusevski, Hamza Rafia, Daouda Peeters, Cristiano Ronaldo, Álvaro Morata, Paulo Dybala, Federico Chiesa, Federico Bernardeschi, Cosimo Marco Da Graca, Giacomo Vrioni, Nicolo Fagioli

SPAL (SPL): Etrit Berisha, Cesare Galeotti, Demba Thiam, Andrea Rigon, Stefano Minelli, Maurice Gomis, Luca Ranieri, Nenad Tomovic, Leonardo Sernicola, Memeh Okoli, Francesco Vicari, Federico Viviani, Riccardo Spaltro, Marco Antonio Salamanca, Malik Owolabi-Belewu, Patrik Raitanen, Salvatore Esposito, Simone Missiroli, Mattia Valoti, Alessandro Murgia, Georgi Tunjov, Federico Zanchetta, Lucas Castro, Gabriel Strefezza, Marco D’Alessandro, Marko Jankovic, Alberto Paloschi, Sergio Floccari, Federico Di Francesco, Sebastiano Esposito, Lorenzo Dickmann, Demba Seck, Luca Moro, Jaume Cuellar, Enrico Brignola

