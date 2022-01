KAB vs SAL Dream11 Tips And Prediction Sharjah CBFS – T20

Karwan Blues vs Savannah Lions Dream11 Team Prediction Sharjah CBFS – T20

Here is the Sharjah CBFS – T20 Dream11 Guru Tips and KAB vs SAL Dream11 Team Prediction, KAB vs SAL Fantasy Cricket Prediction T20 game, KAB vs SAL Probable XIs Sharjah CBFS – T20, Fantasy Cricket Prediction -Karwan Blues and Savannah Lions, Fantasy Playing Tips – T20.

TOSS: The Sharjah CBFS – T20 match toss between Karwan Blues vs Savannah Lions will take place at 9:30 PM IST – January 25.

Time: 10:00PM IST.

Venue: Sharjah Cricket Stadium, Sharjah

KAB vs SAL Dream11 Team

Lovepreet Bajwa, Ahaan Fernandes, Muhammad Farazuddin(VC), Khalid Maharoof, Akshay Rathore, Roshan Khan, Fahad Nawaz(C), Asif Hayat, Karthik Meiyappan, Umaid Rehman, Rishabh Mukherjee.

KAB vs SAL Probable Playing XIs

Karwan Blues: Taimoor Ali-I, Waqas Jutt, Lovepreet Bajwa(WK), Fahad Nawaz(C), Ahaan Fernandes, Muhammad Farazuddin, Ashwanth Valthappa(WK), Asif Hayat, Omair Ali, Karthik Meiyappan, Umaid Rehman

Savannah Lions CC: Juandre Kruger(W/C), Khalid Maharoof, Matthew Newton, Sethurathnam Ramakrishnan, Mitchell Van Wyk, Jason Cook(WK), Akshay Rathore, Roshan Khan, Timothy Alan Dickinson, Robin Gow Kleinschmidt, Rishabh Mukherjee

KAB vs SAL SQUADS

Karwan Blues: Taimoor Ali-I, Waqas Jutt, Lovepreet Bajwa(WK), Fahad Nawaz(C), Muhammad Ikram, Muhammad Farazuddin, Ashwanth Valthappa(WK), Umaid Rehman, Karthik Meiyappan, Omair Ali, Ismail Khan, Salman Khan, Asif Hayat, Zainullah, Ahaan Fernandes, Ali Iqbal, Irfan Maqsood, Shahrukh Amin

Savannah Lions CC: Juandre Kruger(W/C), Khalid Maharoof, Matthew Newton, Earl Kivedo, Romello Ceasario Ariff, Jason Cook(WK), Roshan Khan, Timothy Alan Dickinson, Robin Gow Kleinschmidt, Shaun Fabe, Rohit Sharma-I, Casper Olivier, Bradley Staddon, Bjorn Hinrichsen, Mitchell Van Wyk, Rodwell Chigome, Nathan Anthony Martin, Atif Jamaldin, Ali Gohar, Andries Venter