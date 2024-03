Home

KAR vs PES Dream11 Prediction, PSL 2024, Match 29: Fantasy Cricket Tips, Probable Playing XIs, Injury Updates For Today’s Karachi Kings vs Peshawar Zalmi, 9:30 PM IST

KAR vs PES: Match No. 29, Dream11 Team, Pakistan Super League 2024

KAR vs PES: Match Details

Date: March 11, 2024 (Monday)

Time: 09:30 pm I.S.T.

Venue: National Stadium, Karachi

KAR vs PES: Dream11 Team

Wicket-keepers: Mohammad Haris, Tim Seifert

Batters: James Vince, Babar Azam (Captain), Saim Ayub (Vice Captain, Kieron Pollard

All-rounders: Shoaib Malik, Rovman Powell, Aamer Jamal

Bowlers: Blessing Muzarbani, Naveen-ul-Haq

KAR vs PES Predicted XIs:

Karachi Kings: Tom Seifert (wk), Shan Masood (c), Shoaib Malik, James Vince, Kieron Pollard, Irfan Khan, Anwar Ali, Hasan Ali, Arafat Minhas, Zahid Mahmood, Blessing Muzarbani

Peshawar Zalmi: Babar Azam (c), Saim Ayub, Tom Kohler Cadmore, Mohammad Haris (wk), Rovman Powell, Haseebullah Khan, Aamer Jamal, Luke Wood, Naveen ul Haq, Mehran Mumtaz, Khurram Shehzad

KAR vs PES Squads:

Peshawar Zalmi Squad: Saim Ayub, Babar Azam(c), Mohammad Haris, Haseebullah Khan(w), Tom Kohler-Cadmore, Rovman Powell, Aamer Jamal, Mehran Mumtaz, Luke Wood, Naveen-ul-Haq, Khurram Shahzad, Asif Ali, Paul Walter, Arshad Iqbal, Salman Irshad, Dan Mousley, Mohammad Zeeshan, Aimal Khan, Shamar Joseph, Arif Yaqoob, Umair Afridi

Karachi Kings Squad: Tim Seifert(w), James Vince, Shan Masood(c), Kieron Pollard, Shoaib Malik, Irfan Khan, Anwar Ali, Arafat Minhas, Hasan Ali, Zahid Mahmood, Blessing Muzarabani, Mohammad Nawaz, Mir Hamza, Imran Tahir, Leus du Plooy, Daniel Sams, Mohammad Aamir Khan, Muhammad Akhlaq, Sirajuddin, Muhammad Rohid Khan, Saad Baig, Fawad Ali

