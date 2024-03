Home

KAR vs QUE Dream11 Prediction, PSL 2024, Match 22: Fantasy Cricket Tips, Probable Playing XIs, Injury Updates For Today’s Karachi Kings vs Quetta Gladiators, 2:30 PM IST

KAR vs QUE Dream11 Prediction, PSL 2024, Match 22: Fantasy Cricket Tips, Probable Playing XIs, Injury Updates For Today’s Karachi Kings vs Quetta Gladiators, 2:30 PM IST: Shan Masood-led Karachi Kings are set to take on Rilee Rossouw’s Quetta Gladiators in match 22 of the ongoing edition of the Pakistan Super League at the Rawalpindi Cricket Stadium in Rawalpindi, on March 6. This is the first match of the double header Wednesday. Gladiators will get closer to the next round with a win here and on the other hand, Kings will be get closer to elimination if they fail to win this match.

KAR vs QUE Dream11 Prediction

Wicket-keeper: Tim Seifert

Batters: Shan Masood, James Vince, Rilee Rossouw, Jason Roy

All-rounders: Shoaib Malik, Sherfane Rutherford, Mohammad Nawaz, Saud Shakeel

Bowlers: Akeal Hosein, Abrar Ahmad

KAR vs QUE Probable Playing XIs

Karachi Kings: Shan Masood (c), Tim Seifert (wk), James Vince, Shoaib Malik, Kieron Pollard, Mohammad Nawaz, Irfan Khan, Hasan Ali, Zahid Mahmood, Mir Hamza, Blessing Muzarabani

Quetta Gladiators: Jason Roy, Saud Shakeel, Khawaja Nafay, Rilee Rossouw (c), Sarfaraz Ahmed (wk), Sherfane Rutherford, Akeal Hosein, Mohammad Wasim Jr, Sohail Khan, Usman Tariq, Abrar Ahmed

Squads

Karachi Kings: Shan Masood(c), Tim Seifert(w), James Vince, Shoaib Malik, Leus du Plooy, Irfan Khan, Mohammad Nawaz, Hasan Ali, Mir Hamza, Zahid Mahmood, Blessing Muzarabani, Daniel Sams, Anwar Ali, Tabraiz Shamsi, Mohammad Aamir Khan, Muhammad Akhlaq, Sirajuddin, Arafat Minhas, Muhammad Rohid Khan, Saad Baig, Fawad Ali

Quetta Gladiators: Jason Roy, Saud Shakeel, Khawaja Nafay, Rilee Rossouw(c), Sarfaraz Ahmed(w), Sherfane Rutherford, Akeal Hosein, Mohammad Wasim Jr, Sohail Khan, Usman Tariq, Abrar Ahmed, Omair Yousuf, Mohammad Hasnain, Will Smeed, Sajjad Ali, Adil Naz, Bismillah Khan, Mohammad Amir, Laurie Evans, Usman Qadir

