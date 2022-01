KAS vs MGM Dream11 Tips And Prediction Sharjah CBFS – T20

Karwan Strikers vs MGM Cricket Club Dream11 Team Prediction Sharjah CBFS – T20 – Fantasy Playing Tips, Probable XIs, Dream11 Guru Tips, Probable XIs For Today’s KAS vs MGM at Sharjah:

Here is the Sharjah CBFS – T20 Dream11 Guru Tips and KAS vs MGM Dream11 Team Prediction, KAS vs MGM Fantasy Cricket Prediction T20 game, KAS vs MGM Probable XIs Sharjah CBFS – T20, Fantasy Cricket Prediction –

Karwan Strikers vs MGM Cricket Club, Fantasy Playing Tips – Big Bash League – T20.

TOSS: The Sharjah CBFS – T20 match toss between Karwan Strikers vs MGM Cricket Club will take place at 5:30 PM IST – January 23.

Time: 6:00PM IST.

Venue: Sharjah Cricket Stadium, Sharjah

KAS vs MGM My Dream11 Team

Furqan Khalil, Ali Khan II, Fayyaz-Ahmed, Muhammad Usman, Waqas Ahmed-I, Aryan Lakra, D Qureshi, H Kaushik, N Akram, M Ghulam M, A Malik

Captain: Furqan Khalil Vice-Captain: Muhammad Usman

KAS vs MGM Probable Playing XIs

Karwan Strikers: F Khalil, A Khan, F Ahmed, W Ahmed I, A Lakra, A Hamza, T Mehmood, H Ur Rehman, F Momand, B Iqbal

MGM Cricket Club: D Qureshi, H Kaushik, N Akram, M Ghulam M, A Malik, M Hassan, A Khan, M Hafiz Kaleem, W Ali, M Chowdhary, R Chopra.

KAS vs MGM SQUADS

Karwan Strikers: Furqan Khalil(WK), Ali Khan II, Fayyaz-Ahmed(C), Muhammad Usman, Waqas Ahmed-I, Aryan Lakra, Ameer- Hamza, Kashif Daud, Raja Akifullah-Khan, Hafeez Ur Rehman, Farooq Momand, Sabir Rao, Babar Iqbal, Tariq Mehmood, Shiraz Ahmed, Ahmed Shafiq

MGM Cricket Club: M Ghulam, A Khan, H Kaushik, M Chowdary, M Kaleem Hafiz, Q Malik, W Ali, A Malik, B Asif, I Khan, A Yar, M Hassan, S Malik, U Waheed, R Chopra, D Qureshi, M Ali, N Khan, N Khan, Z Khan