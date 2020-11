Dream11 Team Prediction

KAY vs FKS Turkish League 2020-21: Captain, Vice-captain And Fantasy Tips For Kayserispor vs Fatih Karagümrük Today’s Football Match Predicted XIs at 10.00 PM IST November 30:

Kayserispor vs Fatih Karagümrük Dream11 Team Tips and Prediction Turkish League 2020-21 – Check My Dream11 Team, Best players list of today’s football match, Kayserispor vs Fatih Karagümrük Dream11 Team Player List, FKS Dream11 Team Player List, KAY Dream11 Team Player List, Dream11 Guru Tips, Online Football Tips – Galatasaray vs Kayserispor Turkish League 2020-21, Online Football Tips – Kayserispor vs Fatih Karagümrük, Football Tips And Prediction – KAY vs FKS Turkish League 2020-21

The live TV or online broadcast of the Turkish League 2019-20 match will not be available in India.

Kick-Off Time: The Turkish League 2020-21 match between Kayserispor vs Fatih Karagümrük will start at 10.00 PM IST.

Venue: Buyuksehir Belediyesi Kadir Has



My Dream11 Team

Lung, Lopez, Kolovetsios, Subasi, Sapunaru, Fernandes, Sabo, Durmaz, Ndiaye, Parlak, Ndao

SQUADS

Kayserispor (KAY): Ismail Cipe, Abdulkadir Tasdan, Dogan Alemdar, Silviu Lung Jr, Joseph Attamah, Dimitrios Kolovetsios, Oguzhan Capar, Pedro Henrique, Miguel Lopes, Aziz Behich, Cristian Sapunaru, Karahan Subasi, Baris Emirhan Dogan, Manuel Fernandes, Harisson Manzala, Hasan Acar, Emre Demircan, Nurettin Korkmaz, Zoran Kvrzic, Aaron Lennon, Ilhan Depe, Mehmet Eray Özbek, Adem Dogan, Talha Sar, Arslan, Ahmet Kartal, Muhammed Arikan, Gustavo Campanharo, Yaw Ackah, Daniel Avramovski, Wilfried Kanga, Mugdat Celik, Omer Uzun, Ilhan Parlak, Okan Acar, Denis Alibec

Fatih Karagümrük (FKS): Emiliano Viviano, Yavuz Ulas Genc, Aykut Özer, Muzaffer Cem Kablan, Alparslan Erdem, Enzo Roco, Eric Lichaj, Murat Sarigül, Fatih Kuruçuk, Furkan Kara, Lucas Biglia, Brahim Darri, Zeki Yildirim, Efe Tatli, Muhammed Pehlivan, Alassane Ndao, Yanis Salibur, Badou N’Diaye, Aksel Aktas, Ramazan Civelek, Jure Balkovec, Erik Sabo, Ali Sari, Ervin Zukanovic, Aatif Chahechouhe, Koray Altinay, Artur Sobiech, Mevlut Erdinç, Vato Arveladze, Jimmy Durmaz

Check Dream11 Prediction/ FKS Dream11 Team/ KAY Dream11 Team/ Fatih Karagumruk Dream11 Team/ Kayserispor Dream11 Team/ Dream11 Guru Tips And Prediction/ Online Football Tips and more.