Dream11 Team Prediction

KAZ vs FRA FIFA World Cup Qualifiers 2022: Captain, Vice-captain – Kazakhstan vs France Fantasy Playing Tips And Predicted XIs For Today's Football Match at 6:30 PM IST March 28 Sunday:

Kazakhstan vs France Dream11 Team Tips and Prediction – Check My Dream11 Team, Best players list of today's match, Kazakhstan vs France Dream11 Team Player List, KAZ Dream11 Team Player List, FRA Dream11 Team Player List, Dream11 Guru Tips World Cup Qualifiers, Fantasy Playing Tips – Kazakhstan vs France World Cup Qualifiers, Online Football Tips – World Cup Qualifiers, Online Football Tips And Prediction – KAZ vs FRA World Cup Qualifiers, Fantasy Football Prediction – World Cup Qualifiers

Kick-Off Time: The World Cup Qualifiers 2022 match between Kazakhstan vs France will start at 6:30 AM IST – March 28 in India.

Venue: Astana Arena

KAZ vs FRA My Dream11 Team

Lloris, L Hernandez, A Marochkin, Y Vorogovskiy, P Pogba, A Tagybergem, A Abiken, S Muzhikov, A Greizmann(C), K Mbappe, O Giroud (VC)

Predicted Playing XIs

Kazakhstan probable playing 11

Aleksandr Mokin (GK); Dmitri Shomko, Serhiy Malyi, Yan Vorogovskiy, Aleksandr Marochkin, Nuraly Alip; Azat Nurgaliyev, A Tagyabergen, Serikzhan Muzhikov, Aybol Abiken; Abat Aimbetov

France probable playing 11

Hugo Loris (GK); Lucas Hernandez, Raphael Varane, Presnel Kimpemble, Benjamin Pavard; Adrien Rabiot, Paul Pogba; Kylian Mbappe, Antoine Griezmann

SQUADS

Kazakhstan (KAZ): Danil Ustimenko, Dmytro Nepohodov, Stas Pokatilov, Marat Bystrov, Olzhas Kerymzhanov, Nuraly Alip, Aleksandr Marochkin, Yan Vorogovskiy, Temirlan Yerlanov, Dmitri Miroshnichenko, Abzal Beisebekov, Gafurzhan Suyumbayev, Timur Dosmagambetov, Serhiy Malyi, Duman Narzildaev, Aybol Abiken, Askhat Tagybergen, Yuri Pertsukh, Islambek Kuat, Baktiyar Zaynutdinov, Bauyrzhan Islamkhan, Sergey Khizhnichenko, Abat Aymbetov, Maxim Fedin

France (FRA): Hugo Lloris, Steve Mandanda, Mike Maignan, Benjamin Pavard, Raphael Varane, Presnel Kimpembe, Dayot Upamecano, Clement Lenglet, Lucas Hernandez, Lucas Digne, Leo Dubois, Paul Pogba, Houssem Aouar, Adrien Rabiot, N’Golo Kante, Steven N’Zonzi, Corentin Tolisso, Eduardo Camavinga, Kylian Mbappe, Antoine Griezmann, Kingsley Coman, Olivier Giroud, Anthony Martial, Wissam Ben Yedder

Check Dream11 Prediction/ KAZ Dream11 Team/ FRA Dream11 Team/ Kazakhstan Dream11 Team Prediction/ France Dream11 Team Prediction/ Dream11 Guru Tips And Prediction World Cup Qualifiers 2022/ Online Football Tips and more.