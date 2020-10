KCC vs BSH Dream11 Tips And Prediction

Kings CC vs Badalona Shaheen CC Dream11 Team Prediction ECS T10 – Barcelona 2020 – Fantasy Playing Tips, Dream11 Prediction, Probable XIs, Dream11 Guru Tips For Today’s KCC vs BSH at Montjuic Ground, Barcelona: In the third match today, Kings CC will be in action against Badalona Shaheen CC. Also Read - BSH vs BCC Dream11 Team Prediction ECS T10 - Barcelona 2020: Captain, Vice-Captain, Fantasy Playing Tips And Probable XIs For Today's Badalona Shaheen CC vs Bengali CC Match 34 at Montjuic Ground 2.30 PM IST Thursday October 22

Kings CC vs Badalona Shaheen CC Dream11 Team Prediction ECS T10 – Barcelona – Check My Dream11 Team, Best players list of KCC vs BSH, ECS T10 – Barcelona 2020, Badalona Shaheen CC Dream11 Team Player List, Kings CC Dream11 Team Player List, Dream11 Guru Tips, Online Cricket Tips Kings CC vs Badalona Shaheen CC ECS T10 – Barcelona, Online Cricket Prediction and Tips – KCC vs BSH T10 match, Online Cricket Tips Kings CC vs Badalona Shaheen CC, Fantasy Prediction – ECS T10 Barcelona 2020 Also Read - BCC vs PKCC Dream11 Team Prediction ECS T10 - Barcelona 2020: Captain, Vice-Captain, Fantasy Playing Tips And Probable XIs For Today's Bengali CC vs Pakcelona CC Match at Montjuic Ground 12.30 PM IST Thursday October 22

16 teams are taking part in the 19-day tournament. The sixteen teams are Badalona Shaheen CC, Bengali CC, Catalunya CC, Catalunya Tigers CC, Falco CC, Fateh CC, Hira CC Sabadell, Joves Units CC, Gracia CC, Hawks CC, Kings CC, Men in Blue CC, Pak Montcada CC, Pakcelona CC, Raval Sporting CC and United CC Girona. Four matches will be played everyday with the teams competing in 60 T10 matches. All the matches will be the Montjuic Cricket Ground (MCG) adjacent to the 1992 Olympic baseball venue. Also Read - RR vs SRH Dream11 Team Prediction Dream11 IPL 2020: Captain, Vice-captain, Fantasy Playing Tips, Probable XIs For Today's Rajasthan Royals vs Sunrisers Hyderabad T20 Match 40 at Dubai International Cricket Stadium 7.30 PM IST October 22 Thursday

Below is today’s schedule

#Match 33 – Bengali CC vs Pakcelona CC, 12:30 PM IST

#Match 34 – Badalona Shaheen CC vs Bengali CC, 2:30 PM IST

#Match 35 – Kings CC vs Badalona Shaheen CC, 4:30 PM IST

#Match 36 – Bengali CC vs CC United Girona, 8:30 PM IST

TOSS: The ECS T10 – Barcelona match toss between Kings CC and Badalona Shaheen CC will take place at 4 PM IST – October 22.

Time: 4.30 PM IST.

Venue: Montjuic Ground, Barcelona.

KCC vs BSH My Dream11 Team

Hamza Saleem Dar (captain), Babar Khan (vice-captain), MD Shafiullah, Moshiur Rahman, Umair Javed, Mohammad Shafeer, Jubed Miah, Shakil Mia,Kamrul Islam Foysol, Sajawal Khan, Mati-Ur-Rehman Malik

KCC vs BSH Probable Playing XIs

Kings CC: MD Shofi Ahmed, Moyez Uddin, MD Shafiullah, Salman Ahmed I, Moshiur Rahman, Foyez Ahmed, Sofiqul Islam, Sovon Najmul Huda, Sadikur Rahman I, Miah Jakir, Tahed Ahmed

Badalona Shaheen CC: Babar Khan, Adeel Abbas, Bilawal Khan, Dilawar Khan, Sajawal Khan, Adil Hassan, Hamza Saleem, Mustafa Saleem, Badar Iqbal, Hamza Sanwal, Umair Javed

KCC vs BSH Squads

Badalona Shaheen CC: M Saleem, Malik Sami-Ur-Rehman, Dilawar Khan, Sajawal Khan, Umair Javed, Hamza Ali, Mati- Ur-Rehman Malik, Mohammad Shafeer, N Muhammad, H Sanwal, A Ur-Rehman, Badar Iqbal, Adil Hassan Akbar, Adeel Abbass, Babar Khan, Hamza Saleem Dar, Bilawal Khan

Kings CC: Salman Ahmed, Moshiur Rahman, Soyful Islam, Kamrul Islam Foysol, Saqib Muhammad, Rahman Ahababur Priok, MD Rahul, MD Shofi Ahmed, Miah Jakir, Hussain Aminul, Shahedur Rahman, Ajamal Naseri, Moynul Islam, Sovon Najmul Huda, Moyez Uddin, Tahed Ahmed, Foyez Ahmed, Sadikur Rahman, Ripon Ahmed, MD Saiful Islam, Ripon Alom, Shemu Ahmed, Jubed Miah, Shakil Mia, MD Shafiullah, Sofiqul Islam

Check Dream11 Prediction/ KCC Dream11 Team/ BSH Dream11 Team/ Kings CC Dream11 Team Prediction/ Badalona Shaheen CC Dream11 Team Prediction/ Dream11 Guru Tips ECS T10 Barcelona/ Online Cricket Tips and more.