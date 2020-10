Dream11 Team Prediction

TOSS: The ECS T10 – Barcelona match toss between Hawks CC vs Kings CC will take place at 2.30 PM IST – October 26.

Time: 3 PM IST.

Venue: Montjuic Ground, Barcelona.

KCC vs HCC My Dream11 Team

Keeper – Muhammad Sanaullah, Jubed Mia

Batters – Kamrul Islam Foysol (C), Shakil Mia, Amir Hamza

All-Rounders – Umair Latif, Muhammad Sohail (VC), Sahedur Rehman

Bowlers – Naqash Ahmed, Moshiur Rahman, Moynul Islam

SQUADS

Kings CC:

Jubed Miah, Shakil Mia, Sofiqul Islam, Moshiur Rahman, Kamrul Islam Foysol, Saqib Muhammad, MD Rahul, Shahedur Rahman, MD Shofi Ahmed, Hussain Aminul, Moynul Islam, Ripon Ahmed, MD Saiful Islam, Ripon Alom, Shemu Ahmed, Miah Jakir, Ajamal Naseri, Sovon Najmul Huda, Moyez Uddin, Tahed Ahmed, Foyez Ahmed, Sadikur Rahman, MD Shafiullah, Rahman Ahababur Priok, Salman Ahmed, Soyful Islam.

Hawks CC:

Kamran Zia, Khuram Shahzad, Amir Hamza, Muhammad Bilal, Umar Latif, Muhammad Sanaullah, Abdul Haseeb, Naqash Ahmed, Waheed Elahi Chaudhry, Muhammad Sohail, Umair Muhammad, Muhammad Hanzala, Hassan Mujtaba, Adnan Zia, Zafar Farhan, Amir Ali, Inzamam Gulfam.

