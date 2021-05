Dream11 Team Tips

KCC vs VG, Fantasy Cricket Predictions ECS T10 Krefeld: Captain, Vice-captain For Koln CC and VfB Gelsenkirchen, Today's Probable XIs at Bayer Uerdingen Cricket Ground at 6:30 PM IST IST May 28 Friday.

TOSS: The ECS T10 – Krefeld match toss between Koln CC and VfB Gelsenkirchen will take place at 6 PM IST– May 28 Friday

Time: 6:30 PM IST

Venue: Bayer Uerdingen Cricket Ground

KCC vs VG My Dream11 Team

WicketKeeper – Swapnil Varhade

Batsmen – Irfan Ahmed-I, Sahalom Dhaly, Suliman Hugakhil (C)

All-rounders – Tejas Morbagal, Arfan Malik, Shahidullah Arman (VC), Ameya Deshpande

Bowlers – Sandheep Ravishankar, Asmdin Zadran, Shrutarv Awasthi

KCC vs VG Probable Playing XIs

VfB Gelsenkirchen: Swapnil Varhade (wk), Shahidullah Arman, Shrutarv Awasthi, Sivasai Yeesakonu, Arfan Malik, Sahalom Dhaly, Mezeyn Kamal, Suliman Hugakhil, Mirwali Jabarkheel, Neeraj Hukeri, Mubashir Hussain

Koln CC: Dhruv Patel, Umang Shah, Tejas Morbagal, Dhruv Rathod, Sandheep Ravishankar, Lokesh Kamti (wk), Irfan Ahmed, Ameya Deshpande, Santosh Kumar, Grinesh Sanghavi, Asmdin Zadra

KCC vs VG Squads

VfB Gelsenkirchen: Swapnil Varhade (wk), Shahidullah Arman, Shrutarv Awasthi, Sivasai Yeesakonu, Arfan Malik, Sahalom Dhaly, Mezeyn Kamal, Suliman Hugakhil, Mirwali Jabarkheel, Neeraj Hukeri, Mubashir Hussain, Nihal Mattoo, Afzal Pathan, Anil Kavi

Koln CC: Dhruv Patel, Umang Shah, Tejas Morbagal, Dhruv Rathod, Sandheep Ravishankar, Lokesh Kamti (wk), Irfan Ahmed, Ameya Deshpande, Santosh Kumar, Grinesh Sanghavi, Asmdin Zadra, Sayan Mukhopadhaya, Emerson Rajaratnam, Abhilash Miryala

