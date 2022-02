KHT vs COV Dream11 Tips And Prediction Bangladesh Premier League 2022

Khulna Tigers vs Comilla Victorians Dream11 Team Prediction Bangladesh Premier League – T20 – Fantasy Playing Tips, Probable XIs, Dream11 Guru Tips, Probable XIs For Today’s KHT vs COV at Mirpur:

KHT vs COV Dream11 Team Prediction, KHT vs COV Fantasy Cricket Prediction T20 game, KHT vs COV Probable XIs BPL – T20, Fantasy Cricket Prediction -Khulna Tigers vs Comilla Victorians, Fantasy Playing Tips – T20.

TOSS: The Bangladesh Premier League – T20 match toss between Khulna Tigers vs Comilla Victorians will take place at 5:00 PM IST – February 12

Time: 04:30 PM

Venue: Shere Bangla National Stadium, Mirpur

KHT vs COV Dream11 Team

Mushfiqur Rahim, Liton Das, Imrul Kayes, Andre Fletcher, Soumya Sarkar, Thisara Perera, Moeen Ali, Sikandar Raza, Mustafizur Rahman, Khaled Ahmed, Tanvir Islam

Captain: Soumya Sarkar. Vice-captain: Moeen Ali.

KHT vs COV Probable Playing XIs

Khulna Tigers: Andre Fletcher, Soumya Sarkar, Jaker Ali, Yasir Ali, Mushfiqur Rahim (c & wk), Mahedi Hasan, Sikandar Raza, Thisara Perera, Ruyel Miah, Khaled Ahmed, Nabil Samad

Comilla Victorians: Imrul Kayes (c), Faf du Plessis, Liton Das (wk), Ariful Haque, Sunil Narine, Abu Hider Rony, Moeen Ali, Nahidul Islam, Tanvir Islam, Mahmudul Hasan Joy, Mustafizur Rahman