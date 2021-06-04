Updated: June 4, 2021 2:36 PM IST

KHTC vs FCT Dream11 Guru Prediction and Tips_1.Kieler HTC vs First Contact ECS T10 Kiel Match 19

KHTC vs FCT Dream11 Team Predictions ECS T10 Kiel 1.Kieler HTC vs First Contact Dream11 Team Prediction ECS T10 Kiel- Fantasy Playing Tips, Captain, Probable XIs For Today’s KHTC vs FCT at Kiel Cricket Ground: In match no. 19 of ECS T10 Kiel tournament, First Contact will take on 1.Kieler HTC at the Kiel Cricket Ground on Friday. The ECS T10 Kiel KHTC vs FCT match will start at 4:30 PM IST – June 4. 1.Kieler HTC started their ECS T10 Kiel campaign with two wins before suffering as many consecutive losses. They returned to winning ways in their last match, beating Moorburger TSV comprehensively by 10 wickets. First Contact, on the other hand, are enduring a pretty forgettable ECS T10 Kiel campaign. They have won just one of their five matches, with the solitary coming against bottom-placed Moorburger TSV. Here is the ECS T10 Kiel Dream11 Team Prediction – Dream11 Guru Tips Prediction and KHTC vs FCT Dream11 Team Prediction, KHTC vs FCT Fantasy Cricket Prediction T10 game, KHTC vs FCT Probable XIs ECS T10 Kiel, Fantasy Cricket Prediction – 1.Kieler HTC vs First Contact, Fantasy Playing Tips – ECS T10 Kiel. Also Read - SGH vs KHTC Dream11 Team Prediction, Fantasy Tips ECS T10 Kiel: Captain, Vice-captain - SG Hameln vs 1.Kieler HTC, Probable Playing 11s For Today's Match 18 at Kiel Cricket Ground at 2:30 PM IST June 4 Friday TOSS: The ECS T10 Kiel toss between First Contact and 1.Kieler HTC will take place at 4 PM IST – June 4. Also Read - NED vs IRE Dream11 Team Prediction, Fantasy Tips Netherlands vs Ireland ODI: Captain, Vice-captain - Netherlands vs Ireland, Playing 11s, Team News of Match 17 From Sportspark Maarschalkerweerd at 2 PM IST June 4 Friday Time: 4:30 PM IST. Also Read - SJDC vs SCC Dream11 Team Prediction, Fantasy Tips Dhaka T20: Captain, Vice-captain - Sheikh Jamal Dhanmondi Club vs Shinepukur CC, Playing 11s, Team News of Match 17 From Sher-e-Bangla National Stadium at 1 PM IST June 4 Friday Venue: Kiel Cricket Ground. KHTC vs FCT My Dream11 Team Wicketkeeper – Chaitanya Pagadapoola, Akbar Jabarkhel Batsmen – Sadeequllah Shinwari, Sharif Safi, Naqibulah Mulakhil All-rounders – Zahir Zakhil (C), Azeem Azam, Madura chaminda Ambagahage (VC) Bowlers – Sadam Sherzad, Danish Zahid, Adil Safder KHTC vs FCT Probable Playing XIs 1.Kieler HTC: Azeem Azam, Adnan Nooruddin, Kiran Pagadapoola, Sadeeq Shinwari, Madura Ambagahage, Zia Ziaudin, Atif Latif, Shiraz Shah, Muqarrab Zaidi, Abdul Mateen Faizi, Adil Safder. First Contact: Zaki Zakhil, Nassrullah Amla, Zahir Shah Zakhil, Akbar Jabarkhel, Shaukat Ali, Hasil Momand (wk), Rahmanullah Hasan Kheil, Sadam Sherzad, Abdulrahman Amarkhail, Salman Haider, Sharif Safi (C). KHTC vs FCT Squads 1.Kieler HTC: Abdul Mateen Faizi, Akbar Piekuszewski, Delawer Omari, Madura Ambagahage, Moiz Asif, Naqibulah Mulakhil, Ramez Sarway, Shehzad Abbas, Yousuf Ali Khan, Bilal Safi, Muneeb Arif, Saqib Jan, Sardali Nasiri, Shiraz Shah, Abdulrahman Naimzai, Adil Safder, Atif Latif, Azeem Azam, Danish Zahid, Shafiullah Rasooli, Zia Ziaudin, Adnan Nooruddin, Chaitanya Pagadapoola, Muqurrab Zaidi, Sadeequllah Shinwari, Vihang Saoji. First Contact: Muhammad Sharif Safi (c), Abdulrahman Amarkhail, Ataullah Isakhel, Aziz Ullah, Azmatali Faraz, Hafiz Musakhel, Hasil Momand, Hassaan Khalid, Imran Khan Hassan, Muhammad Sharif Safi, Mohammad Akbar Jabarkhel, Nassrullah Amla, Rahmanullah Hasan kheil, Sadam Sherzad, Salman Haider, Shaukat Ali, Zahir Shah Zakhil, Zakirullah Zakhil. Check Dream11 Prediction/ FCT Dream11 Team/ KHTC Dream11 Team/ First Contact Dream11 Team Prediction/ 1.Kieler HTC Dream11 Team Prediction/ Dream11 Guru Tips – ECS T10 Kiel/ Online Cricket Tips and more.

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