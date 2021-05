Dream11 Team Prediction

KHTC vs MTSV, Fantasy Tips ECS T10 Kiel: Captain, Vice-captain – Kieler HTC vs Moorburger TSV, Today's Playing 11s, Team News From Arnos Vale Ground at 12:30 PM IST May 31:

Here is the Dream11 ECS T10 Kiel Dream11 Team Prediction – Dream11 Guru Tips Prediction and FCS vs SPB Dream11 Team Prediction, KHTC vs MTSV Fantasy Cricket Prediction T10 game, Kieler HTC vs Moorburger TSV Probable XIs Dream11 ECS T10 Kiel, Fantasy Cricket Prediction -Kieler HTC vs Moorburger TSV, Fantasy Playing Tips – Dream11 ECS T10 Kiel.

TOSS: The Dream11 ECS T10 Kiel toss between Kieler HTC vs Moorburger TSV will take place at 12:00 PM IST – May 31.

Time: 12:30 PM IST.

Venue: Kiel Cricket Ground, Kiel

KHTC vs MTSV My Dream11 Team

Kiran Pagadapoola, Abdul Mateen Faizi, Faizan Farooq, Madura Ambagahage, Zia Ziaudin, Azeem Azam, Ashwarya Kumar, Hafiz Hassan, Atif Latif, Adil Safder, Azizgul Khalil

Captain: Faizan Farooq. Vice-captain: Ashwarya Kumar

Probable Playing 11s

1 Kieler HTC

Azeem Azam, Adnan Nooruddin, Kiran Pagadapoola, Sadeeq Shinwari, Madura Ambagahage, Zia Ziaudin, Atif Latif, Shiraz Shah, Muqarrab Zaidi, Abdul Mateen Faizi, Adil Safder

Moorburger TSV

Sachin Tawde, Abhishek Bangalore Chandrashekar, Deepak Prakash, Faizan Farooq, Aditya Gopinath, Arun Prakash, Ashwarya Kumar, Hafiz Hassan, Anthony Kishore, Azizgul Khalil

Squads

1 Kieler HTC

Abdul Mateen Faizi, Akbar Piekuszewski, Delawer Omari, Madura Ambagahage, Moiz Asif, Naqibulah Mulakhil, Ramez Sarway, Shehzad Abbas, Yousuf Ali Khan, Bilal Safi, Muneeb Arif, Saqib Jan, Sardali Nasiri, Shiraz Shah, Abdulrahman Naimzai, Adil Safder, Atif Latif, Azeem Azam, Danish Zahid, Shafiullah Rasooli, Zia Ziaudin, Adnan Nooruddin, Chaitanya Pagadapoola, Muqurrab Zaidi, Sadeequllah Shinwari, Vihang Saoji.

Moorburger TSV

Anthony Kishore, Ashwarya Kumar, Hafiz Hassan, Hari Mahadevan, Karthik Chandregowda, Shreyas Datta, Someshwara Ravi, Aditya Mulay, Imran Tariq, Shardul Joshi, Vignesh Sridhar, Aditya Gopinath, Arun Prakash, Azizgul Khalil, Faizan Farooq, Harish Chidanandappa, Joyson Rexraj, Samjit Chandran, Abhishek Chandrashekar, Deepak Prakash, Imran Khan, Sachin Tawde.

