Published: June 11, 2021 11:38 AM IST

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Dream11 Team Prediction KHTC vs SCE ECS T10 Kiel, 1st Quarter-Final: Captain, Fantasy Tips – Kieler HTC vs SC Europa, Probable Playing 11s, Team News From Kiel Ground at 12:30 PM IST June 11 Friday: Also Read - PSV vs KSV Dream11 Team Prediction ECS T10 Kiel: Captain, Fantasy Tips - PSV Hann-Munden vs Kummerfelder Sportverein Match 40, Probable Playing 11s, Team News From Kiel Ground at 6:30 PM IST June 10 Thursday Kieler HTC vs SC Europa Dream11 Team Prediction ECS T10 Kiel – Check My Dream11 Team, Best players list of KHTC vs SCE, ECS T10 Kiel, SC Europa Dream11 Team Player List, Kieler HTC Dream11 Team Player List, Dream11 Guru Tips, Online Cricket Tips Kieler HTC vs SC Europa, Online Cricket Tips Kieler HTC vs SC Europa ECS T10 Kiel, Fantasy Playing Tips – ECS T10 Kiel. Also Read - PSV vs KSV Dream11 Team Prediction, Fantasy Tips ECS T10 Kiel: Captain, Vice-captain - PSV Hann-Munden vs Kummerfelder Sportverein, Probable Playing 11s For Today's Match 36 at Kiel Ground at 6:30 PM IST June 9 Wednesday TOSS: The ECS T10 Kiel toss between Kieler HTC vs SC Europa will take place at 12 PM IST – June 11. Also Read - KSV vs SCE Dream11 Team Prediction, Fantasy Tips, ECS T10 Kiel: Captain, Vice-captain, Probable Playing XIs For Kummerfelder Sportverein vs SC Europa, June 9 Time: 12:30 PM IST. Venue: Kiel Cricket Ground. KHTC vs SCE My Dream11 Team D Khan, C Pagadapoola, S Shinwari, N Mulakhil, B Atiqullah, I Aryubi (v/c), S Darwesh (c), A Latif, B Shinwari, D Rana, A Safder KHTC vs SCE Probable Playing XIs Kieler HTC: Azeem Azam (C), Sadeeq Shinwari, Adnan Nooruddin (WK), Chaitanya Pagadapoola, Naqibulah Mulakhil, Madura Ambagahage, Atif Latif, Adil Safder, Shiraz Shah, Abdul Mateen Faizi, Bilal Safi. SC Europa: Sahel Darwish (C), Dawood Aryubi, Mohibullah Nayel (WK), Samiullah Habibi, Atiqullah Bawar, Muhammad Bilal, Nader Fakhry, Rahim Zazai, Kashif Abbasi, Bilal Shinwari, Wajid Khan. Squads Kieler HTC Sadeeq Shinwari, Adil Safder, Azeem Azam (C), Chaitanya Pagadapoola, Danish Zahid, Madura Ambagahage, Naqibulah Mulakhil, Adnan Nooruddin (WK), Shiraz Shah, Atif Latif, Shafiullah Rasooli, Vihang Saoji, Abdul Mateen Faizi, Yousuf Ali Khan, Zia Ziaudin, Bilal Safi, Muqurrab Zaidi, Abdulrahman Naimzai, Akbar Piekuszewski, Delawer Omari, Muneeb Arif, Ramez Sarway, Saqib Jan, Sardali Nasiri, Shehzad Abbas, Moiz Asif and Jamshid Khan. SC Europa

Dawood Aryubi, Sahel Darwish (C), Atiqullah Bawar, Bilal Shinwari, Wajid Khan, Israfeel Aryubi, Muhammad Mohsin, Kashif Abbasi, Mohibullah Nayel (WK), Dev Rana, Shabeer Arabzaie, Samiullah Habibi, Wahidullah Amini, Khan Oriakhel, Amjad Zazai, Hamza Muhammad, Rahim Zazai, Nader Fakhry, Hedayatullah Ibrahimkhel, Muhammad Bilal, Hikman Shinwari, Umar Farooq, Rahim Khan, Akif Hameed and Yasir Thara. Check Dream11 Prediction/ KHTC Dream11 Team/ SCE Dream11 Team/ SC Europa Dream11 Team Prediction/ Kieler HTC Dream11 Team Prediction/ Dream11 Guru Tips – ECS T10 Kiel/ Online Cricket Tips and more.

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