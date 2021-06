Dream11 Team Tips

KHTC vs SGH, Fantasy Cricket Predictions ECS T10 Kiel: Captain, Vice-captain For 1 Kieler HTC vs SG Hameln, Today's Probable XIs at Kiel Cricket Ground on June 2 Wednesday

1 Kieler HTC vs SG Hameln Dream11 Team Prediction ECS T10 Kiel – Check My Dream11 Team, Best players list of KHTC vs SGH, ECS T10 Kiel, 1 Kieler HTC Dream11 Team Player List, SG Hameln Dream11 Team Player List, Dream11 Guru Tips, Online Cricket Tips 1 Kieler HTC vs SG Hameln, Online Cricket Tips 1 Kieler HTC vs SG Hameln ECS T10 Kiel, Fantasy Playing Tips – ECS T10 Kiel.

TOSS: The ECS T10 – Kiel match toss between 1 Kieler HTC vs SG Hameln will take place at 12:00 PM IST– June 2 Wednesday

Time: 12:30 PM IST

Venue: Kiel Cricket Ground

KHTC vs SGH My Dream11 Team

C Pagadapoola, S Rahman, S Shinwari, Z G Mumand, R Babar, M c Ambagahage, R Barakzai, A Azam, S h Shah, A Safder, M Iqbal

Captain: R Babar. Vice-captain: S h Shah

Probable Playing XIs

1 Kieler HTC

Azeem Azam, Adnan Nooruddin, Kiran Pagadapoola, Sadeeq Shinwari, Madura Ambagahage, Zia Ziaudin, Atif Latif, Shiraz Shah, Muqarrab Zaidi, Abdul Mateen Faizi, Adil Safder

SG Hameln

Rahaman Safi, Saran Revanath, Mudassar Iqbal, Thusitha Ratnayake (c & wk), Zarif Gul Mumand, Ankit Kumar, Atta Rahman, Muneeb Mohamad, Romal Barakzai, Saran Kannan, Ankit Tomar

Squads

1 Kieler HTC

Abdul Mateen Faizi, Akbar Piekuszewski, Delawer Omari, Madura Ambagahage, Moiz Asif, Naqibulah Mulakhil, Ramez Sarway, Shehzad Abbas, Yousuf Ali Khan, Bilal Safi, Muneeb Arif, Saqib Jan, Sardali Nasiri, Shiraz Shah, Abdulrahman Naimzai, Adil Safder, Atif Latif, Azeem Azam, Danish Zahid, Shafiullah Rasooli, Zia Ziaudin, Adnan Nooruddin, Chaitanya Pagadapoola, Muqurrab Zaidi, Sadeequllah Shinwari, Vihang Saoji.

SG Hameln

Thusitha Ratnayake (c), Akila Rajapakshe, Anas Altaf, Ankit Tomar, Atta Rahman, Aziz Bhatti, Chamila Bandara, Hamza Mahmood, Indika gunasekara, Mudassar Iqbal, Muneeb Mohammad, Naseem Aqib, Nekmal Khagsar, Rizwan Babar, Romal Barakzai, Safi Rahman, Saran Kannan, Zarif Gul Mumand

