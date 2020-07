Published: July 15, 2020 6:37 PM IST

Dream11 Team Prediction KSS vs KRS Football Match Russian Premier League – Football Prediction Tips For Today’s Match Krylia Sovetov vs Krasnodar At Samara Arena 8:30 PM IST July 15: Krylia Sovetov vs Krasnodar Dream11 Team – Check My Dream11 Team, Best players list of Football KSS vs KRS, Krylia Sovetov Dream 11 Team Player List, Krasnodar Dream11 Team Player List, Dream11 Guru Tips, Online Football Tips KSS vs KRS Dream11 Team Goalkeeper: Frolov Defenders: Ramirez, Pantaleao, Petrov Midfielders: Fernandes, Gazinski, Popovic, Anton Strikers: Berg, Campos, Glushenkov KSS vs KRS Dream11 match schedule Time: The match starts at 8:30 PM IST Venue: Samara Arena KSS vs KRS SQUADS Krylia Sovetov (KSS): Bogdan Ovsyannikov, Danil Beltyukov, Evgeniy Konyukhov, Sergey Ryzhikov, Yevgeni Frolov, Aleksandr Anyukov, Dmitri Kombarov, Maksim Karpov, Mehdi Zeffane, Nikita Chernov, Nikita Chicherin, Taras Burlak, Vitali Lystsov, Vladimir Poluyakhtov, Alexander Gatskan, Artiom Timofeev, Danila Smirnov, Denis Popovic, Dmitri Kabutov, Gennadi Kiselyov, Paul Anton, Safaa Hadi, Sergey Ivanov, Srdan Mijailovic, Vladislav Tyurin, Anton Terekhov, Anton Zinkovskiy, Dejan Radonjic, Dmitri Molchanov, Egor Golenkov, Maksim Glushenkov, Maksim Kanunnikov Krasnodar (KRS): Andrei Sinitsyn KRS-GK, Denis Adamov KRS-GK, Matvey Safonov KRS-GK, Stanislav Kritsyuk, Aleksandr Martynovich, Andrei Ivashin, Cristian Ramirez, Jon Fjoluson, Kaio Pantaleao, Ruslan Kambolov, Sergei Petrov, Uros Spajic, Yegor Sorokin, Aleks Matsukatov, Aleksandr Chernikov, Daniil Utkin, Dmitriy Stotskiy, Ilya Zhigulev, Kristoffer Olsson, Manuel Fernandes, Nikita Sergeev, Remy Cabella, Tonny Vilhena, Viktor Claesson, Yury Gazinski, Ariclenes Ferreira, German Onugkha, Ilya Vorotnikov, Maksim Kutovoi, Marcus Berg, Shamil Mavlyanov, Shapi Suleymanov, Wanderson Campos Check Dream11 Prediction /Krylia Sovetov Dream11 Team / Krasnodar Dream11 Team / Football KSS vs KRS Dream 11 Team / Dream11 Guru Tips / Online Football Tips and more.

