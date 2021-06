KSV vs SCE, Fantasy Cricket Predictions ECS T10 Kiel: Captain, Vice-captain For Kummerfelder Sportverein vs SC Europa Stars, Today’s Probable XIs at Bayer Uerdingen Cricket Ground at 4:30 PM IST June 9 Wednesday. Kummerfelder Sportverein vs SC Europa Stars Dream11 Team Prediction ECS T10 Kiel – Check My Dream11 Team, Best players list of KSV vs SCE, ECS T10 Kiel, Kummerfelder Sportverein Dream11 Team Player List, SC Europa Dream11 Team Player List, Dream11 Guru Tips, Online Cricket Tips Kummerfelder Sportverein vs SC Europa Stars, Online Cricket Tips Kummerfelder Sportverein vs SC Europa Stars ECS T10 Kiel, Fantasy Playing Tips – ECS T10 Kiel. Also Read - PSV vs VFB Dream11 Team Prediction, Fantasy Tips, ECS T10 Kiel: Captain, Vice-captain, Probable Playing XIs For PSV Hann Munden vs VFB Fallersleben, June 9

Venue: Kiel Cricket Ground

KSV vs SCE My Dream11 Team

Wicketkeeper – Sandeep Vasisth

Batsmen – Jatinder Singh, Adeel Ahmad, Vedant Shetye

All-rounders – Sunny Rai (C), Yogesh Sajikumar Pai, Gulraiz Mustafa, Amin Zadran (VC)

Bowlers – Rama Chandra Bhumireddy, Mahesh Badhe, Junaid Javed

KSV vs SCE Probable Playing XIs

Kummerfelder Sportverein: Adhyay Datta, Asad Khan, Ashish Sharma, Avi Soni, Dilraj Singh, Hazrat Said, Ahmed Musaddiq, Saied Sadat (wk), Shoaib Azam, Victor Moyo, Safiullah Ahmadzai

SC Europa: Wajid Khan, Atiqullah Bawar, Bilal Shinwari, Dawood Aryubi, Dev Rana, Hamza Muhammad, Israfeel Aryubi, Kashif Abbasi, Muhammad Mohsin (wk), Sahel Darwish, Shabeer Arabzaie,

KSV vs SCE Squads

Kummerfelder Sportverein: Adhyay Datta, Asad Khan, Ashish Sharma, Avi Soni, Dilraj Singh, Hazrat Said, Ahmed Musaddiq, Saied Sadat (wk), Shoaib Azam, Victor Moyo, Safiullah Ahmadzai, Shekib Naibkhail, Rajan Sharma, Delawar Khan

SC Europa: Wajid Khan, Atiqullah Bawar, Bilal Shinwari, Dawood Aryubi, Dev Rana, Hamza Muhammad, Israfeel Aryubi, Kashif Abbasi, Muhammad Mohsin (wk), Sahel Darwish, Shabeer Arabzaie, Umar Farooq, Mohibullah Nayel, Rahim Khan

