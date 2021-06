Dream11 Team Prediction

KSV vs THCC, Fantasy Tips ECS T10 Kiel: Captain, Vice-captain – Kummerfelder Sportverein vs THCC Hamburg, Probable Playing XIs For Today’s Match 25 at 12:30 PM IST June 7 Monday: Also Read - THCC vs SCE Dream11 Team Prediction, Fantasy Tips ECS T10 Kiel: Captain, Vice-captain - THCC Hamburg vs SC Europa, Probable Playing XIs For Today's Match 21 & 22 at Kiel Ground at 12:30 PM IST June 5 Saturday

Kummerfelder Sportverein vs THCC Hamburg Dream11 Team Prediction ECS T10 Kiel – Check My Dream11 Team, Best players list of KSV vs THCC, ECS T10 Kiel, Kummerfelder Sportverein Dream11 Team Player List, THCC Hamburg Dream11 Team Player List, Dream11 Guru Tips, Online Cricket Tips Kummerfelder Sportverein vs THCC Hamburg, Online Cricket Tips Kummerfelder Sportverein vs THCC Hamburg ECS T10 Kiel, Fantasy Playing Tips – ECS T10 Kiel. Also Read - KHTC vs FCT Dream11 Team Prediction, Fantasy Tips ECS T10 Kiel: Captain, Vice-captain - 1.Kieler HTC vs First Contact, Probable Playing XIs For Today's Match 19 at Kiel Ground at 4:30 PM IST June 4 Friday

TOSS: The ECS T10 Kiel toss between Kummerfelder Sportverein vs THCC Hamburg will take place at 12 PM IST – June 7. Also Read - SGH vs KHTC Dream11 Team Prediction, Fantasy Tips ECS T10 Kiel: Captain, Vice-captain - SG Hameln vs 1.Kieler HTC, Probable Playing 11s For Today's Match 18 at Kiel Cricket Ground at 2:30 PM IST June 4 Friday

Time: 12:30 PM IST.

Venue: Kiel Cricket Ground.

KSV vs THCC My Dream11 Team

Cam Jefferys, Abhi Jha, Abhik Jana, Sudhir Thakur, Angus Pickering, Muhammad Samiullah, Shoaib Azam, Victor Moyo, Avi Soni, Hazrat Said, Michael Anderson

Captain: Angus Pickering. Vice-captain: Muhammad Samiullah

Probable Playing XIs

Kummerfelder Sportverein

Ashish Sharma, Avi Soni, Hazrat Said, Malith Herath (wk), Ahmed Musaddiq, Saied Sadat, Shoaib Azam (c), Sulaiman Kakar, Victor Moyo, Safiullah Ahmadzai, Muhammad Samiullah

THCC Hamburg

Abhi Jha, Abhik Jana (c), Angus Pickering, Bakhtiar Safi, Behram Ali, Cam Jefferys, Karthik Suresh, Michael Anderson, Rahul Kumar (wk), Rohan Phadke, Sudhir Thakur

Squads

Kummerfelder Sportverein

Adhyay Datta, Asad Ahmad Khan, Dilraj Singh, Noor Wali, Avi Soni, Hazrat Said, Imran Khan, Israr Khan, Pratip Datta, Ashish Sharma, Chandana Pushpalal, Delawar Khan, Finn Sadarangani, Muhammad Samiullah, Muhammad Shoaib Azam Khan, Musadiq Ahmed, Rajan Sharma, Safiullah Ahmadzai, Shekib Naibkhel, Victor Moyo, Malith Herath, Saied Sajad Sadat, Sulaiman Kakar, Syed Zaid Hasan

THCC Hamburg

Chandan Mothilal, Sudhir Thakur, Aswin Sivakumar, Bakhtiar Safi, Michael Anderson, Rohan Phadke, Surya Narayanan, Abhik Jana, Abhinand Jha, Angus Pickering, Behram Ali, Jasveer Rathore, Campbell Jefferys, Karthik Suresh, Mithun Jakati, Rahul Kumar.

Check Dream11 Prediction/ THCC Dream11 Team/ KSV Dream11 Team/ THCC Hamburg Dream11 Team Prediction/ Kummerfelder Sportverien Dream11 Team Prediction/ Dream11 Guru Tips – ECS T10 Kiel/ Online Cricket Tips and more.