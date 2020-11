KT vs GG Dream11 Tips And Prediction LPL T20 2020

Kandy Tuskers vs Galle Gladiators Dream11 Team Prediction LPL T20 2020 – Fantasy Playing Tips, Probable XIs, Dream11 Guru Tips, Probable XIs For Today's KT vs GG at Mahinda Rajapaksa International Cricket Stadium: In the sixth match of the Lanka Premier League, Kandy Tuskers will face Galle Gladiators. Both the teams are currently winless after losing both their opening matches.

TOSS: The Lanka Premier League T20 match toss between Kandy Tuskers and Galle Gladiators will take place at 7:30 PM IST – November 30.

TOSS: The Lanka Premier League T20 match toss between Kandy Tuskers and Galle Gladiators will take place at 7:30 PM IST – November 30. Also Read - DV vs JS Dream11 Team Prediction Lanka Premier League T20: Captain, Vice-captain, Fantasy Playing Tips, Probable XIs For Today's Dambulla Viiking vs Jaffna Stallions T20 Match 5 at Mahinda Rajapaksa International Cricket Stadium 3.30 PM IST November 30 Monday

Time: 8:00 PM IST

Venue: Mahinda Rajapaksa International Cricket Stadium.

KT vs GG My Dream11 Team

Shahid Afridi (captain), Rahmanullah Gurbaz (vice-captain), Danushka Gunathilaka, Seekkuge Prasanna, Naveen-ul-Haq, Nuwan Pradeep, Asitha Fernando, Mohammad Amir, Kusal Parera, Asela Gunaratne, Kamindu Mendis

KT vs GG Probable Playing XIs

Kandy Tuskers: Rahmanullah Gurbaz, Kusal Perera, Kusal Mendis, Asela Gunaratne, Priyamal Perera, Seekkuge Prasanna, Dilruwan Perera, Kamindu Mendis, Nuwan Pradeep, Naveen-ul-Haq, Kaveeshka Anjula

Galle Gladiators: Danushka Gunathilaka, Hazratullah Zazai, Azam Khan, Dhananjaya Lakshan, Bhanuka Rajapaksa, Milinda Siriwardana, Shahid Afridi, Shehan Jayasuriya, Mohamed Shiraz, Mohammad Amir, Asitha Fernando

KT vs GG Full Squads

Kandy Tuskers: Dale Steyn, Munaf Patel, Ishan Jayaratne, Vishwa Fernando, Lahiru Samarakoon, Kevin Koththigoda, Nishan Madushka, Chamikara Edirisinghe, Irfan Pathan, Lasith Embuldeniya, Rahmanullah Gurbaz, Kusal Perera, Kusal Mendis, Asela Gunaratne, Priyamal Perera, Seekkuge Prasanna, Dilruwan Perera, Kamindu Mendis, Nuwan Pradeep, Naveen-ul-Haq, Kaveeshka Anjula, Brendan Taylor

Galle Gladiators: Asitha Fernando, Chadwick Walton, Akila Dananjaya, Waqas Maqsood, Lakshan Sandakan, Ahsan Ali, Sahan Arachchige, Duvindu Tillakaratne, Nuwan Thushara, Chanaka Ruwansiri, Danushka Gunathilaka, Hazratullah Zazai, Azam Khan, Dhananjaya Lakshan, Bhanuka Rajapaksa, Milinda Siriwardana, Shahid Afridi, Shehan Jayasuriya, Mohamed Shiraz, Mohammad Amir

