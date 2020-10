LAG vs PT Dream11 Tips And Prediction

LA Galaxy vs Portland Timbers Dream11 Team Tips and Prediction Major League Soccer 2020-21 – Fantasy Tips, Predicted XIs For Today's Match LAG vs PT at Dignity Health Sports Park, Los Angeles: LA Galaxy meet Portland Timbers with an aim to snap their losing streak on Thursday (India timing). The Galaxy have lost three matches in a row and will be eager to get back to winning ways. This will be their third meeting this season with each team winning once in the first two contests.

Kick-Off Time: The Major League Soccer match between LA Galaxy and Portland Timbers will start at 8 AM IST – October 8.

Venue: Dignity Health Sports Park, Los Angeles

LAG vs PT My Dream11 Team

C Pavon (captain), D Valeri (vice-captain), D Bingham, P Bonilla, J Villafana, D Steres, J Araujo, D Chara, Y Chara, J Corona, J Ebobisse,

LAG vs PT Predicted Playing XIs

LA Galaxy XI: David Bingham, Nick DePuy, Rolf Feltscher, Sebastian Lletget, Javier Hernandez, Giancarlo Gonzalez, Emiliano Insua, Jonathan Dos Santos, Cristian Pavon, Diedie Traore, Daniel Steres

Portland Timbers XI: Steve Clark, Dario Zuparic, Larrys Mabiala, Jorge Villafana, Chris Duvall, Diego Valeri, Eryk Williamson, Diego Chara, Jeremy Ebobisse, Sebastian Blanco, Marvin Loria

LAG vs PT Squads

LA Galaxy: Giancarlo Gonzalez, Jonathan Perez, Emil Cuello, Efrain Alvarez, Perry Kitchen, Joe Corona, Jonathan Dos Santos, Sacha Kljestan, Sebastian Lletget, Cameron Dunbar, Gordon Wild, Carlos Harvey, Ethan Zubak, Cristian Pavon, Javier Hernandez, Kai Koreniuk, Eric Lopez, Justin vom Steeg, David Bingham, Julian Araujo, Diedie Traore, Danilo Acosta, Nick DePuy, Daniel Steres, Emiliano Insua, Rolf Feltscher

Portland Timbers: Andres Flores, Cristian Paredes, Yimmi Chara, Dairon Asprilla, Diego Valeri, Eryk Williamson, Diego Chara, Tomas Conechny, Marvin Loria, Renzo Zambrano, Blake Bodily, Sebastian Blanco, Andy Polo, Felipe Mora, Jeremy Ebobisse, Jaroslaw Niezgoda, Steve Clark, Jeff Attinella, Aljaz Ivacic, Bill Tuiloma, Jorge Villafana, Chris Duvall, Larrys Mabiala, Julio Cascante, Marco Farfan, Dario Zuparic, Zac McGraw, Pablo Bonilla

