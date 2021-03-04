Published: March 4, 2021 10:43 AM IST

Our dream11 captain is Fakhar Zaman (© IANS)

LAH vs ISL Dream11 Tips And Predictions Dream11 Team Prediction Lahore Qalandars vs Islamabad United, Pakistan Super League 2021 Match 15 – Captain, Vice-Captain, Fantasy Tips For Today’s Match LAH vs ISL at National Stadium, Karachi: In the fifteenth match of the ongoing Pakistan Super League, Lahore Qalandars will square off against Islamabad United. The winner of tonight’s match will take the top spot in the standings. Lahore Qalandars vs Islamabad United Dream11 Team Prediction – Check My Dream11 Team, Best players list of LAH vs ISL, PSL, Islamabad United Dream 11 Team Player List, Lahore Qalandars Dream11 Team Player List, Dream11 Guru Tips, Online Cricket Tips Lahore Qalandars vs Islamabad United PSL T20 Match 15, Online Cricket Tips Prediction LAH vs ISL Super League T20 2021, Online Cricket Tips Pakistan Super League 2021 Also Read - Lahore Qalandars vs Islamabad United Live Cricket Streaming PSL 2021 Match 15: When And Where to Watch Lahore vs Islamabad Stream Live Cricket Match Online And on TV in India TOSS – The toss between Lahore Qalandars and Islamabad United will take place at 7 PM (IST) – March 4. Also Read - IND vs ENG Dream11 Team Predictions, Fantasy Cricket Tips India vs England 4th Test: Captain, Vice-captain, Probable XIs For Today's England Tour of India Test at Narendra Modi Stadium, Ahmedabad 9.30 AM IST March 4 Thursday Time: 7.30 PM IST. Also Read - Quetta Gladiators vs Multan Sultans Live Cricket Streaming PSL 2021: When And Where to Watch Quetta vs Multan Stream Live Cricket Match Online And on TV in India Venue: National Stadium, Karachi. LAH vs ISL My Dream11 Team Fakhar Zaman (captain), Paul Stirling (vice-captain), Ben Dunk, Alex Hales, David Wiese, Faheem Ashraf, Mohammad Hafeez, Ahmed Daniyal, Hasan Ali, Shaheen Afridi, Mohammad Wasim LAH vs ISL Probable Playing XIs Lahore Qalandars: Fakhar Zaman, Sohail Akhtar, Joe Denly, Mohammad Hafeez, Ben Dunk, David Wiese, Samit Patel, Zeeshan Ashraf, Ahmed Daniyal, Haris Rauf, Shaheen Afridi Islamabad United: Paul Stirling, Alex Hales, Rohail Nazir, Shadab Khan, Asif Ali, Hussain Talat, Iftikhar Ahmed, Faheem Ashraf, Hasan Ali, Mohammad Wasim Jr, Muhammad Musa LAH vs ISL Full Squads Islamabad United: Shadab Khan (captain), Asif Ali, Hussain Talat, Iftikhar Ahmed, Faheem Ashraf, Hasan Ali, Mohammad Wasim Jr, Muhammad Musa, Paul Stirling, Alex Hales, Rohail Nazir (wk), Lewis Gregory, Zafar Gohar, Philip Salt, Ali Khan, Akif Javed, Ahmed Safi Abdullah, Zeeshan Zameer Lahore Qalandars: Sohail Akhtar (captain), Fakhar Zaman, Haris Rauf, Tom Abell, Agha Salman, Rashid Khan, Muhammad Zaid Alam, Maaz Khan, Dilbar Hussain, Muhammad Faizan, Salman Mirza, Joe Denly, Mohammad Hafeez, Ben Dunk (wk), David Wiese, Zeeshan Ashraf, Samit Patel, Shaheen Afridi, Ahmed Daniyal Check Dream11 Prediction/ Lahore Qalandars Dream11 Team/ Islamabad United Dream11 Team/ LAH Dream11 Team/ ISL Dream11 Team/ Dream11 Guru Tips And Predictions – Super League T20/ Online Cricket Tips and more.

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