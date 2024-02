Home

LAH vs KAR Dream11 Prediction, PSL 2024, Match 10: Fantasy Cricket Tips, Probable Playing XIs, Injury Updates For Today’s Lahore Qalandars vs Karachi Kings, 7:30 PM IST

LAH vs KAR Dream11 Prediction, PSL 2024, Match 10: Fantasy Cricket Tips, Probable Playing XIs, Injury Updates For Today’s Lahore Qalandars vs Karachi Kings, 7:30 PM IST: Shaheen Afridi’s Lahore Qalandars are set to take on Shan Masood’s Karachi Kings in match 10 of the ongoing edition of the Pakistan Super League at the Gaddafi Stadium in Lahore, on February 24. The defending champions LAH are at the bottom of the points table with three consecutive losses and KAR are right above them with just one win and 2 points.

LAH vs KAR Dream11 Prediction

Wicket-keeper: Sahibzada Farhan

Batters: Keiron Pollard, Fakhar Zaman, Shan Masood, Rassie van der Dussen

All-rounders: Shoaib Malik, Sikandar Raza, Daniel Sams

Bowlers: Hasan Ali, Shaheen Afridi, Zaman Khan

LAH vs KAR Probable Playing XIs

Lahore Qalandars: Fakhar Zaman, Sahibzada Farhan (wk), Rassie van der Dussen, Abdullah Shafique, Sikandar Raza, George Linde, Carlos Brathwaite, Jahandad Khan, Shaheen Afridi (c), Haris Rauf, Zaman Khan

Karachi Kings: Shan Masood (c), Muhammad Akhlaq (wk), James Vince, Shoaib Malik, Kieron Pollard, Mohammad Nawaz, Irfan Khan, Daniel Sams, Hasan Ali, Tabraiz Shamsi, Mir Hamza

Squads

Lahore Qalandars: Sahibzada Farhan(w), Fakhar Zaman, Rassie van der Dussen, Sikandar Raza, Jahandad Khan, Abdullah Shafique, Carlos Brathwaite, George Linde, Shaheen Afridi(c), Haris Rauf, Zaman Khan, Salman Fayyaz, David Wiese, Kamran Ghulam, Mohammad Imran, Bhanuka Rajapaksa, Syed Faridoun, Mirza Tahir Baig, Ahsan Bhatti, Tayyab Abbas, Lorcan Tucker

Karachi Kings: Shan Masood(c), Muhammad Akhlaq(w), James Vince, Shoaib Malik, Kieron Pollard, Mohammad Nawaz, Irfan Khan, Daniel Sams, Hasan Ali, Tabraiz Shamsi, Mir Hamza, Saad Baig, Mohammad Aamir Khan, Anwar Ali, Leus du Plooy, Blessing Muzarabani, Zahid Mahmood, Sirajuddin, Fawad Ali, Arafat Minhas, Muhammad Rohid Khan

