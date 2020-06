Dream11 Team Prediction

Venue: Raiffeisen Arena

My Dream11 Team

GK: R Strebinger

DEF: G Trauner, R Ranftl, F Stojkovic

MID: P Michorl, J Holland, S Schwab, K Arase

ST: J Klauss (C), D Frieser, T Fountas (VC)

Probable Playing XIs

LASK Linz: Alexander Schlager, Christian Ramsebner, Petar Filipovic, James Holland, Reinhold Ranftl, Peter Michorl, Rene Renner, Husein Balic, Samuel Tetteh, Marko Raguz,Dominik Frieser

Rapid Vienna: Tobias Knoflach, Filip Stojkovic, Maximilian Hofmann, Leo Greiml, Srdjan Grahovac, Christoph Knasmullner, Stefan Schwab, Thorsten Schick, Dejan Ljubicic, Kelvin Arase, Taxiarchis Fountas

SQUADS

LASK Linz: Thomas Gebauer, Tobias Lawal, Alexander Schlager, Petar Filipovic, Christian Ramsebner, Markus Wostry, David Schnegg, Philipp Wiesinger, Gernot Trauner, Marvin Potzmann, Reinhold Ranftl, Husein Balic, Dominik Reiter, Valentino Muller, Thomas Goiginger, Rene Renner, Peter Michorl, Daniel Jelisic, Stefan Haudum, James Holland, Thomas Sabitzer, Marko Raguz, Joao Klauss, Samuel Tetteh, Dominik Frieser

Rapid Vienna: Tobias Knoflach, Paul Gartler, Richard Strebinger, Stephan Auer, Maximilian Ullmann, Mario Sonnleitner, Leo Greiml, Maximilian Hofmann, Christopher Dibon, Mateo Barac, Filip Stojkovic, Dejan Petrovic, Philipp Schobesberger, Melih Ibrahimoglu, Stefan Schwab, Dalibor Velimirovic, Lion Schuster, Dejan Ljubicic, Srdjan Grahovac, Tamas Szanto, Nicholas Wunsch, Kelvin Arase, Thorsten Schick, Thomas Murg, Christoph Knasmullner, Yusuf Demir, Taxiarchis Fountas, Ercan Kara, Koya Kitagawa

