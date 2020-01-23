Updated: January 23, 2020 1:20 PM IST

LAM Vs SPA Dream11 Prediction, Top Picks, Schedule And All Match Details

LAM vs SPA Dream11 Tips, Tricks & Prediction Team Prediction Spanish Regional T10 League 2020: Captain And Vice-Captain, Fantasy Cricket Tips La Manga vs SPA Match 7 at Woodbridge Oval 6:30 PM IST: LAM vs SPA Dream11 Team, Spanish Regional T10 League 2020, La Manga vs SPA Dream11 Prediction, La Manga vs SPA Dream11 Team Player List, LAM vs SPA Dream11 Team Player List, LAM vs SPA Dream11 Team Player List, Dream11 Guru Tips, Online Cricket Tips, La Manga vs SPA, Cricket Tips And Predictions – LAM vs SPA, Cricket Fantasy Tips, Spanish Regional T10 League 2020, Spanish Regional T10 League 2020, Spanish Regional T10 League 2020 Dream11 TOSS – The toss between La Manga vs SPA will take place at 6:00 PM (IST). Time: 6:30 PM IST Venue: Woodbridge Oval My Dream11 Team Wicketkeeper – Adam Elgar (C) All-rounders – Tom Culshaw, Faran Afzal (VC), Jamshaid Ahmad Batsmen – Tommy Knowles, Christian Munoz, Jack PermanSam Lupson Bowlers – Hamza Kayani, Waqar Ashraf, Arwinder Singh, Connor Wood Probable Playing XIs La Manga: Adam Elgar, Keiran Wood, Tommy Knowles, Paul Fletcher, Ollie Jarvis, Paul Harvey, Connor Wood, Alfie Court, Hugh James, Arwinder Singh, Joel Brook, Neil Brook, Jonathan Kinsella, Charlie Rumistrezewicz, Tom Culshaw, Amandeep Singh, Andy Mccllock, Sohail Khan SPA: Ian Byrne, Faran Afzal, Simon Barter, Basharat Ali, Jamie Roper, Mark Perman, Waqar Ashraf, Tyler Brown, Amjad Hussain, Jamshaid Ahmad, Abdul Wajid, Christian Munoz, Jack PermanSam Lupson, Hamza Kayani, Kevin Laundon, Antonio Brown SQUAD: La Manga Squad: Adam Elgar, Keiran Wood, Tommy Knowles, Paul Fletcher, Ollie Jarvis, Paul Harvey, Connor Wood, Alfie Court, Hugh James, Arwinder Singh, Joel Brook, Neil Brook, Jonathan Kinsella, Charlie Rumistrezewicz, Tom Culshaw, Amandeep Singh, Andy Mccllock, Sohail Khan SPA Squad: Ian Byrne, Faran Afzal, Simon Barter, Basharat Ali, Jamie Roper, Mark Perman, Waqar Ashraf, Tyler Brown, Amjad Hussain, Jamshaid Ahmad, Abdul Wajid, Christian Munoz, Jack PermanSam Lupson, Hamza Kayani, Kevin Laundon, Antonio Brown Check Dream11 Prediction/ La Manga Dream11 Team/ SPA Dream11 Team/ LAM Dream11 Team/ SPA Dream11 Team/ Dream11 Guru Tips/ Online Cricket Tips and more

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