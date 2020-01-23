LAM vs SPA Dream11 Tips, Tricks & Prediction

Team Prediction Spanish Regional T10 League 2020: Captain And Vice-Captain, Fantasy Cricket Tips La Manga vs SPA Match 7 at Woodbridge Oval 6:30 PM IST:

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TOSS – The toss between La Manga vs SPA will take place at 6:00 PM (IST).

Time: 6:30 PM IST

Venue: Woodbridge Oval

My Dream11 Team

Wicketkeeper – Adam Elgar (C)

All-rounders – Tom Culshaw, Faran Afzal (VC), Jamshaid Ahmad

Batsmen – Tommy Knowles, Christian Munoz, Jack PermanSam Lupson

Bowlers – Hamza Kayani, Waqar Ashraf, Arwinder Singh, Connor Wood

Probable Playing XIs

La Manga: Adam Elgar, Keiran Wood, Tommy Knowles, Paul Fletcher, Ollie Jarvis, Paul Harvey, Connor Wood, Alfie Court, Hugh James, Arwinder Singh, Joel Brook, Neil Brook, Jonathan Kinsella, Charlie Rumistrezewicz, Tom Culshaw, Amandeep Singh, Andy Mccllock, Sohail Khan

SPA: Ian Byrne, Faran Afzal, Simon Barter, Basharat Ali, Jamie Roper, Mark Perman, Waqar Ashraf, Tyler Brown, Amjad Hussain, Jamshaid Ahmad, Abdul Wajid, Christian Munoz, Jack PermanSam Lupson, Hamza Kayani, Kevin Laundon, Antonio Brown

SQUAD:

La Manga Squad: Adam Elgar, Keiran Wood, Tommy Knowles, Paul Fletcher, Ollie Jarvis, Paul Harvey, Connor Wood, Alfie Court, Hugh James, Arwinder Singh, Joel Brook, Neil Brook, Jonathan Kinsella, Charlie Rumistrezewicz, Tom Culshaw, Amandeep Singh, Andy Mccllock, Sohail Khan

SPA Squad: 

Ian Byrne, Faran Afzal, Simon Barter, Basharat Ali, Jamie Roper, Mark Perman, Waqar Ashraf, Tyler Brown, Amjad Hussain, Jamshaid Ahmad, Abdul Wajid, Christian Munoz, Jack PermanSam Lupson, Hamza Kayani, Kevin Laundon, Antonio Brown

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