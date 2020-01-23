LAM vs SPA Dream11 Tips, Tricks & Prediction
Team Prediction Spanish Regional T10 League 2020: Captain And Vice-Captain, Fantasy Cricket Tips La Manga vs SPA Match 7 at Woodbridge Oval 6:30 PM IST:
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TOSS – The toss between La Manga vs SPA will take place at 6:00 PM (IST).
Time: 6:30 PM IST
Venue: Woodbridge Oval
My Dream11 Team
Wicketkeeper – Adam Elgar (C)
All-rounders – Tom Culshaw, Faran Afzal (VC), Jamshaid Ahmad
Batsmen – Tommy Knowles, Christian Munoz, Jack PermanSam Lupson
Bowlers – Hamza Kayani, Waqar Ashraf, Arwinder Singh, Connor Wood
Probable Playing XIs
La Manga: Adam Elgar, Keiran Wood, Tommy Knowles, Paul Fletcher, Ollie Jarvis, Paul Harvey, Connor Wood, Alfie Court, Hugh James, Arwinder Singh, Joel Brook, Neil Brook, Jonathan Kinsella, Charlie Rumistrezewicz, Tom Culshaw, Amandeep Singh, Andy Mccllock, Sohail Khan
SPA: Ian Byrne, Faran Afzal, Simon Barter, Basharat Ali, Jamie Roper, Mark Perman, Waqar Ashraf, Tyler Brown, Amjad Hussain, Jamshaid Ahmad, Abdul Wajid, Christian Munoz, Jack PermanSam Lupson, Hamza Kayani, Kevin Laundon, Antonio Brown
SQUAD:
La Manga Squad: Adam Elgar, Keiran Wood, Tommy Knowles, Paul Fletcher, Ollie Jarvis, Paul Harvey, Connor Wood, Alfie Court, Hugh James, Arwinder Singh, Joel Brook, Neil Brook, Jonathan Kinsella, Charlie Rumistrezewicz, Tom Culshaw, Amandeep Singh, Andy Mccllock, Sohail Khan
SPA Squad:
Ian Byrne, Faran Afzal, Simon Barter, Basharat Ali, Jamie Roper, Mark Perman, Waqar Ashraf, Tyler Brown, Amjad Hussain, Jamshaid Ahmad, Abdul Wajid, Christian Munoz, Jack PermanSam Lupson, Hamza Kayani, Kevin Laundon, Antonio Brown
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