Dream11 Team Prediction

LAT vs MLT UEFA Nations League 2020: Captain, Vice-captain, Fantasy Playing Tips And Predicted XIs For Today’s Latvia vs Malta at Daugavas Stadions 9.30 PM IST October 13 Tuesday in India: Also Read - FRA vs POR Dream11 Team Prediction UEFA Nations League 2020: Captain, Vice-captain, Fantasy Playing Tips And Predicted XIs For Today's France vs Portugal at State De France 12.15 AM IST October 12 Monday in India

Latvia vs Malta Dream11 Team Tips and Prediction UEFA Nations League 2020 – Check My Dream11 Team, Best players list of today’s match, Latvia vs Malta Dream11 Team Player List, LAT Dream11 Team Player List, MLT Dream11 Team Player List, Dream11 Guru Tips UEFA Nations League 2020, Online Football Tips Latvia vs Malta UEFA Nations League 2020, Online Football Tips – UEFA Nations League 2020-21, Online Football Tips And Prediction – LAT vs MLT UEFA Nations League 2020 Also Read - IRE vs WAL Dream11 Team Prediction UEFA Nations League 2020: Captain, Vice-captain, Fantasy Playing Tips And Predicted XIs For Today's Ireland vs Wales at Aviva Stadium 6.30 PM IST October 11 Sunday in India

Kick-Off Time: The Nations League match between Latvia vs Malta will start at 9.30 PM IST – October 13 in India. Also Read - POL vs ITA Dream11 Team Prediction UEFA Nations League 2020: Captain, Vice-captain, Fantasy Playing Tips And Predicted XIs For Today's Poland vs Italy Matchday 3 at PGE Arena Gdansk Stadium 12.15 AM IST October 12 Monday in India

Venue: Daugavas Stadions

My Dream11 Team

Stienbors, Tarasovs, Dubra, Agius, Apap, Ikaunieks, Savalnieks, Guillaumeir, D. Ikaunieks, Nwoko, Uldrikis

SQUADS

Latvia (LAT): Roberts Ozols, Pavels Steinbors, Davis Oss, Marcis Oss, Antonijs Cernomordijs, Igors Tarasovs, Elvis Stuglis, Vladislavs Sorokins, Raivis Jurkovskis, Kriss Karklins, Kaspars Dubra, Eduards Emsis, Arturs Zjuzins, Glebs Kluskins, Ritvars Rugins, Vladislavs Fjodorovs, Roberts Savalnieks, Alvis Jaunzems, Martins Kigurs, Janis Ikaunieks, Andrejs Ciganiks, Roberts Uldrikis, Vladislavs Gutkovskis, Davis Ikaunieks

Malta (MLT): Henry Bonello, Jake Galea, Matthew Calleja Cremona, Andrei Agius, Enrico Pepe, Ferdinando Apap, Kurt Shaw, Samir Arab, Steve Borg, Tristan Caruana, Zach Muscat, Bjorn Kristensen, Cain Attard, Joseph Mbong, Joseph Muscat, Matthew Guillaumier, Myles Beerman, Rowen Muscat, Ryan Camenzuli, Steven Pisani, Teddy Teuma, Jake Grech, Jurgen Degabriele, Kyrian Nwoko, Luke Gambin, Luke Montebello, Paul Mbong, Shaun Dimech

Check Dream11 Prediction/ LAT Dream11 Team/ MLT Dream11 Team/ Latvia Dream11 Team Prediction/ Malta Dream11 Team Prediction/ Dream11 Guru Tips And Prediction – UEFA Nations League/ Online Football Tips and more.