LAZ vs TOR Serie A 2021: Captain, Fantasy Playing Tips And Probable XIs For Today’s Lazio vs Torino Football Match at Stadio Olimpico 11.00 PM IST March 2 Tuesday:

The live TV or online broadcast of the Serie A 2021 match will be available on Sony Sports Network and SonyLIV app in India.

Kick-Off Time: The Serie A 2021 match between Lazio vs Torino will start at 11.00 PM IST.

Venue: Stadio Olimpico.

LAZ vs TOR My Dream11 Team

Goalkeeper- P. Reina

Defenders- G.Bremer, W. Hoedt, Lyanco, F. Acerbi

Midfielders- L. Alberto, S. Lukic, S. Milinkovic-Savic, T. Rincon

Strikers- S. Zaza, C. Immobile

Likely 11

Lazio: Pepe Reina, Francesco Acerbi, Stefan Radu, Patric, Jean-Daniel Akpa Akpro, Sergej Milinkovic-Savic, Lucas , Adam Marusic, Manuel Lazzari, Ciro Immobile, Joaquín Correa.

Torino: Salvatore Sirigu, Lyanco, Gleison Bremer, Sasa Lukic, Wilfried Singo, Karol Linetty, Andrea Belotti, Salvatore Sirigu, Mergim Vojvoda, Simone Verdi, Souahilo Meite.

SQUADS

Lazio (LAZ):

Ciro Immobile, Vedat Muriqi, Joaquín Correa, Felipe Caicedo, Alessandro Rossi, Sergej Milinković-Savić, Luis Alberto, Mohamed Fares, Andreas Pereira, Manuel Lazzari, Lucas Leiva, Senad Lulić, Marco Parolo, Sofian Kiyine, Adam Marušić, Jean-Daniel Akpa Akpro, Danilo Cataldi, Gonzalo Escalante, Joseph Minala, Abukar Mohamed, Fabio Maistro, Davide Di Gennaro, Madiu Bari, Francesco Acerbi, Luiz Felipe, Ştefan Radu, Denis Vavro, Wesley Hoedt, Patric, Nicolò Armini, Djavan Anderson, Marzio Pica, Thomas Strakosha, Pepe Reina, Silvio Proto, Marco Alia.

Torino (TOR):

Samir Ujkani, Antonio Rosati, Vanja Milinkovic, Salvatore Sirigu, Bremer, Lyanco, Armando Izzo, Ricardo Rodríguez, Cristian Ansaldi, Wilfried Singo, Mërgim Vojvoda, Nicola Murru, Nicolas Nkoulou, Erick Ferigra, Giovanni Aceto, Raffaele Spina, Denis Portanova, Christian Celesia, Alessandro Buongiorno, Jacopo Segre, Sasa Lukic, Daniele Baselli, Amer Gojak, Simone Zaza, Simone Edera, Souahilo Meïté, Karol Linetty, Ndary Adopo, Tomás Rincón, Jean Freddi Greco, Altin Kryeziu, Krisztofer Horváth, Andrea Belotti, Vincenzo Millico, Simone Verdi, Federico Bonazzoli, Samuele Vianni.

