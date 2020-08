Dream11 Tips And Prediction

Lecce vs Parma Dream11 Team Prediction Serie A 2019-20 – Online Football Tips For Today’s Football Match LCE vs PAR at Stadio Via de Mare: In an exciting Serie A fixture on Sunday night, U.S. Lecce will take on Parma Calcio 1913 in the final round of the competition at the Stadio Via del Mare – August 3 in India. The Serie A LCE vs PAR match will kick-off at 12.15 AM ISt. In the Serie A standings, Parma are lying at the 11th spot in the points table. They have little to play for in the Serie A fixture against Parma Calcio 1913. On the other hand, U.S. Lecce (LCE) are lying at the 18th spot in the Serie A league standings with 35 points against their name. They have played 37 matches, in which they have won nine matches, played eight draws, and lost 20 matches.The live TV or online broadcast of the Serie A 2019-20 match will be available on Sony Sports Network in India. Also Read - SBK vs FPV Dream11 Team Prediction Emirates D10 Tournament: Captain And Vice-captain, Fantasy Playing Tips Sharjah Bukhatir vs Fujairah Pacific Ventures T10 Match, Predicted XIs at ICC Academy Ground at 11.30PM IST August 2

Kick-Off Time: The Serie A 2019-20 match between Lecce and Parma will start at 12.15 AM IST. Also Read - SPL vs FIO Dream11 Team Prediction Serie A 2019-20: Captain, Vice-captain And Fantasy Tips For SPAL vs Fiorentina Today's Football Match, Predicted XIs at Stadio Paolo Mazza 9.30 PM IST August 2

Venue: Stadio Via del Mare. Also Read - CEL vs HMA Dream11 Team Prediction Scottish League 2020- Captain, Vice-captain And Fantasy Tips For Today's Celtic vs Hamilton Academical Football Match, Predicted XIs at Celtic Park 9 PM IST August 2

My Dream11 Team

GK: Gabriel

DEF: Darmian, Iacoponi, Gagliolo, Calderoni

MID: Kulusevski (C), Mancosu (vc), Petriccione, Tatchsidis

FWD: Lapadula, Falco

LCE vs PAR Probable Playing XIs

Lecce: Gabriel, Luca Rossettini, Marco Calderoni, Giulio Donati, Alessandro Deiola, Riccardo Saponara, Zan Majer, Panagiotis Tachtsidis, Antonin Barak, Yevhen Shakhov, Marco Mancosu.

Parma: Luigi Sepe, Simone Colombi, Edoardo Corvi, Fabrizio Alastra, Simone Iacoponi, Kastriot Dermaku, Vincent Laurini, Bruno Alves, Riccardo Gagliolo, Matteo Darmian, Botond Balogh.

LCE vs PAR SQUADS

Lecce (LCE): Gianmarco Chironi, Mauro Vigorito, Gabriel, Michele Laraspata, Marco Calderoni, Andrea Rispoli, Brayan Vera, Biagio Meccariello, Nehuen Paz, Cristian Dell’Orco, Fabio Lucioni, Luca Rossettini, Giulio Donati, Salvatore Rimoli, Sergio Maselli, Zan Majer, Marco Mancosu, Jacopo Petriccione, Alessandro Deiola, Riccardo Saponara, Antonin Barak, Yevhen Shakhov, Panagiotis Tachtsidis, Samuele Oltremarini, Filippo Falco, Diego Farias, Gianluca Lapadula, Khouma Babacar.

Parma (PAR): Luigi Sepe, Simone Colombi, Edoardo Corvi, Fabrizio Alastra, Simone Iacoponi, Kastriot Dermaku, Vincent Laurini, Bruno Alves, Riccardo Gagliolo, Matteo Darmian, Botond Balogh, Giuseppe Pezzella, Alberto Grassi, Hernani, Gaston Brugman, Antonino Barilla, Jasmin Kurtic, Matteo Scozzarella, Drissa Camara, Luca Siligardi, Juraj Kucka, Redi Kasa, Dejan Kulusevski, Mattia Sprocati, Yann Karamoh, Roberto Inglese, Andreas Cornelius, Gervinho, Gabriele Artistico, Patricio Alexis Goglino, Andrea Adorante.

Check Dream11 Prediction/ LCE Dream11 Team/ PAR Dream11 Team/ Lecce Dream11 Team/ Parma Dream11 Team/ Dream11 Guru Tips And Prediction/ Online Football Tips and more.