LEI vs FUL Premier League 2020-21: Captain, Vice-captain, Fantasy Tips, Predicted XIs For Today's Leicester City vs Fulham Football Match at 11.00 PM IST November 30 Monday:

Leicester City vs Fulham Dream11 Guru Tips And Prediction, Dream11 Tips and Prediction Premier League 2020-21, LEI vs FUL Dream11 Team Prediction, Leicester City vs Fulham, Premier League 2020-21.

Kick-Off Time: The Premier League match between Leicester City vs Fulham will start at 11.00 PM IST – November 30.

Venue: King Power Stadium, United Kingdom

LEI vs FUL My Dream11 Team

Kasper Schmeichel, Wesley Fofana, Timothy Castagne, Ola Aina, Tosin Adarabioyo, Youri Tielemans, Harvey Barnes, Tom Cairney, Andre-Frank Zambo Anguissa, Jamie Vardy and Aleksandar Mitrovic.

SQUADS

Leicester City (LEI): Kasper Schmeichel, Danny Ward, Eldin Jakupovic, Wes Morgan, Jonny Evans, Nampalys Mendy, Wilfred Ndidi, Timothy Castagne, Christian Fuchs, Ethan Fitzhugh, Wesley Fofana, Çaglar Söyüncü, Youri Tielemans, Marc Albrighton, Harvey Barnes, Cengiz Ünder, Hamza Choudhury, Dennis Praet, Thakgalo Leshabela, James Justin, Demarai Gray, Jamie Vardy, James Maddison, Islam Slimani, Kelechi Iheanacho, Ayoze Pérez, Daniel Amartey, Ricardo Pereira, Luke Thomas

Fulham (FUL): Alphonse Areola, Marek Rodak, Fabri, Kenny Tete, Michael Hector, Denis Odoi, Joachim Andersen, Tim Ream, Tosin Adarabioyo, Joe Bryan, Terence Kongolo, Antonee Robinson, Ola Aina, Kevin McDonald, Neeskens Kebano, Tom Cairney, Bobby De Cordova-Reid, Ruben Loftus-Cheek, Ivan Cavaleiro, Mario Lemina, Maxime Le Marchand, Harrison Reed, Jean Michaël Seri, Josh Onomah, André-Frank Zambo Anguissa, Tyrese Francois, Fabio, Stefan Johansen, Aleksandar Mitrovic, Ademola Lookman, Aboubakar Kamara

