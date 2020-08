LEP vs ATL Dream11 Tips And Prediction

RB Leipzig vs Atletico Madrid Dream11 Team Tips and Prediction Champions League 2019-20 Quarterfinals – Football Tips For Today's Match LEP vs ATL at Estadio Jose Alvalade: The online live streaming and TV broadcast of UEFA Champions League will be available for Indian audience on Sony Liv App and Sony Sports network.

Kick-Off Time: The UEFA Champions League match betweenRB Leipzig and Atletico Madrid will start at 12:30 AM IST – August 13 in India

Venue: Estadio Jose Alvalade

My Dream11 Team

M Llorente (captain), D Costa (vice-captain), J Oblak, K Trippier, S Arias, M Halstenberg, A Correa, E Forsberg, A Haidara, A Morata, P Schick

LEP vs ATL SQUADS

RB Leipzig: Ethan Ampadu, Philipp Tschauner, Yvon Mvogo, Marcel Halstenberg, Hannes Wolf, Tom Krauss, Mads Bidstrup, Fabrice Hartmann, Amadou Haidara, Tyler Adams, Konrad Laimer, Dani Olmo, Kevin Kampl, Emil Forsberg, Marcel Sabitzer, Christopher Nkunku, Ademola Lookman, Yussuf Poulsen, Patrik Schick, Timo Werner, Angelino, Peter Gulacsi, Malik Talabidi, Frederik Jakel, Ibrahima Konate, Dayot Upamecano, Nordi Mukiele, Willi Orban, Lukas Klostermann

Atletico Madrid: Jose Gimenez, Sime Vrsaljko, Santiago Arias, Oscar Clemente, Rodrigo Riquelme, Toni Moya, Thomas Lemar, Marcos Llorente, Thomas Partey, Angel Correa, Yannick Carrasco, Saul Niguez, Koke, Hector Herrera, Ivan Saponjic, Joao Felix, Sergio Camello, Vitolo, Alvaro Morata, Diego Costa, Alex Dos Santos, Antonio Adan, Jan Oblak, Manu Sanchez, Renan Lodi, Felipe Monteiro, Mario Hermoso, Caio Henrique, Stefan Savic, Kieran Trippier

