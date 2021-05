Dream11 Team Prediction

LET vs BAR Dream11 Recent Form

Levante: D L L L L

Barcelona: D W L L W

Kick-Off Time: The La Liga match between Levante vs Barcelona will start at 1:30 AM IST – May 12 in India.

Venue: Ciutat de Valencia.

LET vs BAR My Dream11 Team

Goalkeeper: Ter Stegen

Defenders: R Vezo, J Alba, G Pique, S Roberto

Midfielders: F D Jong, Mickaël Malsa, De Frutos, Morales

Strikers: L Messi, A Griezmann

LET vs BAR Probable XIs:

Levante: Cardenas; Miramon, Vezo, Rober, Clerc; De Frutos, Malsa, Bardhi, Morales; Gomez, Roger Marti

Barcelona: Ter Stegen; Araujo, Pique, Lenglet; Dest, Roberto, De Jong, Pedri, Alba; Griezmann, Messi

SQUADS

Levante (LET): Aitor Fernández, Daniel Cárdenas, Petr Kudakovskiy, Son , Toño , Róber , Óscar Duarte, Rúben Vezo, Sergio Postigo, Carlos Clerc, Jorge Miramón, Coke , Eusebio Monzó, Nemanja Radoja, Enis Bardhi, José Luis Morales, Mickael Malsa, Rubén Rochina, Nikola Vukcevic, Jorge de Frutos, Gonzalo Melero, José Campaña, Cheick Doukouré, Alejandro Blesa, Giorgi Kochorashvili, Edgar Sevikyan, Sergio León, Roger Martí, Dani Gómez

Barcelona (BAR): Marc-André ter Stegen, Neto, Iñaki Peña, Arnau Urena Tenas, Name, Sergiño Dest, Gerard Piqué, Ronald Araújo, Clément Lenglet, Jordi Alba, Samuel Umtiti, Júnior Firpo, Óscar Mingueza, Santiago Ramos Rodríguez, Sergio Busquets, Carles Aleñá, Miralem Pjanic, Ricard Puig, Philippe Coutinho, Pedri, Matheus Fernandes, Sergi Roberto, Frenkie de Jong, Antoine Griezmann, Martin Braithwaite, Lionel Messi, Ousmane Dembélé, Francisco Trincão, Ansu Fati, Konrad De La Fuente

