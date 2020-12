Dream11 Team Hints And Tips

Kick-Off Time: The UEFA Champions League match between Liverpool vs Ajax will start at 1:30 AM IST – December 2 Wednesday.

Venue: Anfield Stadium

LIV vs AJA My Dream11 Team

Andre Onana; Noussair Mazraoui, Fabinho, Andrew Robertson, Joel Matip; Diogo Jota, Sadio Mane, Davy Klassen, Ryan Gravenberch; Dusan Tadic, Mohamed Salah

Captain: Mohamed Salah, Vice-captain: Sadio Mane

SQUADS

Liverpool: Alisson Becker, Adrian San Miguel, Caoimhin Kelleher, Trent Alexander-Arnold, Rhys Williams, Virgil van Dijk, Joe Gomez, Fabinho, Andrew Robertson, Joel Matip, Neco Williams, Sepp van den Berg, Nat Phillips, Kostas Tsimikas, Billy Koumetio, Diogo Jota, Sadio Mane, Jordan Henderson, James Milner, Naby Keita, Thiago Alcantara, Xherdan Shaqiri, Gini Wijnaldum, Alex Oxlade-Chamberlain, Takumi Minamino, Curtis Jones, Jake Cain, Leighton Clarkson, Mohamed Salah, Roberto Firmino, Divock Origi

Ajax: Andre Onana, Kjell Scherpen, Dominik Kotarski, Maarten Stekelenburg, Noussair Mazraoui, Nicolás Tagliafico, Daley Blind, Sean Klaiber, Perr Schuurs, Devyne Rensch, Jurrien Timber, Lisandro Martinez, Quincy Promes, Ryan Gravenberch, Davy Klassen, Mohammed Kudus, Kenneth Taylor, Jurgen Ekkelenkamp,Edson Alvarez, Dusan Tadic, Anthony Matheus dos Santos, Lassina-Traore, David Neres, Zakaria Labyad, Klass Jan Huntelaar, Brian Brobbey

