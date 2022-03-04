LIVE India vs Sri Lanka 1st Test Score and Match Updates, Day 1

Mohali: Hello and welcome to the live cricket coverage of Day 1 of the 1st Test between India and Sri Lanka here at the I.S. Bindra Stadium, Mohali.

Till the start of this week, the stands at the IS Bindra PCA Stadium in Mohali were to be silent for the first Test between India and Sri Lanka starting from Friday. But with now 50% crowd being allowed into the stadium, the sounds of cheers and claps from the fans will be heard when Virat Kohli takes the field for his 100th Test, becoming the 12th Indian and 71st cricketer to achieve the landmark.

Friday’s Test against Sri Lanka also marks Kohali’s first appearance in Tests since leaving the captaincy after India lost 2-1 to South Africa in January. Though his returns with the bat (no century since November 2019) have invited concern and criticism in equal measure, there is no questioning that Kohli has been the backbone for India’s batting for a very long time.

Sri Lanka, on the other hand, come into the series against India on the back of a series win against the West Indies at home in 2021. But, after being blanked 3-0 in T20Is, comes the challenge to win a Test in the Indian conditions, which they are yet to achieve. But the motivation of playing in their 300th Test will spur them to do well.

They will be without the services of their star spinners Ramesh Mendis and Maheesh Theekshana. But the form of left-arm spinner Lasith Embuldeniya, number three batter Pathum Nissanka and the skipper Dimuth Karunaratne will keep them in good spirits.

Squads:

India: Rohit Sharma (captain), Priyank Panchal, Mayank Agarwal, Virat Kohli, Shreyas Iyer, Hanuma Vihari, Shubman Gill, Rishabh Pant (wicket-keeper), KS Bharat, Ravindra Jadeja, Jayant Yadav, Ravichandran Ashwin, Kuldeep Yadav, Saurabh Kumar, Mohammed Siraj, Umesh Yadav, Mohammed Shami and Jasprit Bumrah (vice-captain).

Sri Lanka: Dimuth Karunaratne (captain), Dhananjaya De Silva, Charith Asalanka, Dushmantha Chameera, Dinesh Chandimal, Niroshan Dickwella (wicket-keeper), Lasith Embuldeniya, Vishwa Fernando, Praveen Jayawickrama, Lahiru Kumara, Suranga Lakmal, Angelo Mathews, Kusal Mendis, Pathum Nissanka, Lahiru Thirimanne and Jeffrey Vandersay.

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Live Updates

  • 8:58 AM IST

    LIVE | IND vs SL 1st Test Score, Day 1: Tickets are nearly sold out in the test match. It is noteworthy that 50 per cent of the crowd has been allowed for the test match. Wife Anushka Sharma and mother Saroj Kohli will be present at the stadium today.

  • 8:45 AM IST

    LIVE | IND vs SL 1st Test Score, Day 1: For Kohli’s 100th Test match, 50% crowd will be allowed inside the stadium, giving fans a good chance to celebrate the achievement. “These things really took a lot out of you and it revealed as well as tested your true character, which I thoroughly enjoyed. Test cricket needed to stay alive because people need to experience this. This is for me real cricket,” concluded Kohli.

  • 8:44 AM IST

    LIVE | IND vs SL 1st Test Score, Day 1: “I personally never grew up thinking that I have to score small runs. The idea was to score huge runs. I scored a lot of big double hundreds in junior cricket, I think seven to eight before reaching first-class level. My idea was to basically bat as long as I could and I enjoyed batting for long periods of time, bat sessions and try to win a game of cricket for my team, either a first-innings lead or two points according to the format.” – Virat Kohli on BCCI.tv

  • 8:35 AM IST

    LIVE | IND vs SL 1st Test Score, Day 1: Whether Kohli is fielding or going out to bat, the crowd will lift him up. That is what crowds do, especially when it is a home crowd. Everyone will be wanting him to get a hundred in his 100th Test. His has been an incredible journey, I remember him making his debut in the West Indies in 2011, even there you could see a fire in him,” Gavaskar said in a video posted on the BCCI Twitter.

  • 8:34 AM IST

    LIVE | IND vs SL 1st Test Score, Day 1: Toss is scheduled to take place on 9 AM IST. Viewers can expect a proper test match wicket with some movement initially for the bowlers. However, with the passage of play, it will get easier to bat on. No surprises if the teams choose to bat first.

  • 8:17 AM IST

    LIVE | IND vs SL 1st Test Score, Day 1: Former India skipper and commentator in the current match Sunil Gavaskar said everyone in the country will be wanting batter Virat Kohli to hit a century in his 100th Test. Kohli will himself look to end 71st century draught here at Mohali. Will he achieve the momentous feat? Stay tuned for live updates.

  • 8:12 AM IST

    LIVE | IND vs SL 1st Test Score, Day 1: Hello and welcome to the live coverage of day 1 of the first test match between India and Sri Lanka here at the I. S. Bindra Stadium in Mohali. A moment of history for Virat Kohli as he will play his 100th test match.