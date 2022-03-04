India: Rohit Sharma (captain), Priyank Panchal, Mayank Agarwal, Virat Kohli, Shreyas Iyer, Hanuma Vihari, Shubman Gill, Rishabh Pant (wicket-keeper), KS Bharat, Ravindra Jadeja, Jayant Yadav, Ravichandran Ashwin, Kuldeep Yadav, Saurabh Kumar, Mohammed Siraj, Umesh Yadav, Mohammed Shami and Jasprit Bumrah (vice-captain).
Sri Lanka: Dimuth Karunaratne (captain), Dhananjaya De Silva, Charith Asalanka, Dushmantha Chameera, Dinesh Chandimal, Niroshan Dickwella (wicket-keeper), Lasith Embuldeniya, Vishwa Fernando, Praveen Jayawickrama, Lahiru Kumara, Suranga Lakmal, Angelo Mathews, Kusal Mendis, Pathum Nissanka, Lahiru Thirimanne and Jeffrey Vandersay.