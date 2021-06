Live Streaming Italy vs Wales UEFA Euro 2020

What are the timings of Italy vs Wales UEFA Euro 2020 Match?

Italy vs Wales UEFA Euro 2020 Match will start at 9:30 PM IST (Sunday) Also Read - ITA vs WAL Dream11 Team Prediction, Fantasy Tips Euro 2020, Group A: Captain – Italy vs Wales, Playing 11s For Today’s Match at Stadio Olimpico at 9:30 PM IST June 20 Sunday

Where will Italy vs Wales UEFA Euro 2020 Match being played?

Italy vs Wales UEFA Euro 2020 Match will be played at Stadio Olimpico. Also Read - Cristiano Ronaldo Reacts After Germany Thrash Portugal 4-1 in UEFA EURO 2020 Clash

Which TV channel will broadcast Italy vs Wales UEFA Euro 2020 Match?

Italy vs Wales UEFA Euro 2020 Match will be telecasted on Sony Sports Network in India. Also Read - VIDEO: Cristiano Ronaldo, Toni Kroos Bromance After Germany Beat Portugal 4-1 in EURO 2020 Clash Goes Viral

Where can you live stream Italy vs Wales UEFA Euro 2020 Match?

Italy vs Wales UEFA Euro 2020 Match will be available for streaming on SonyLIV and JioTV.

What are the probable lineups for Denmark vs Belgium Match?

Italy: Gianluigi Donnarumma; Giovani Di Lorenzo, Leonardo Bonucci, Francesco Acerbi, Emerson Palmieri; Marco Verratti, Bryan Cristante, Nicolò Barella; Federico Bernardeschi, Andrea Belotti, Federico Chiesa

Wales: Danny Ward; Connor Roberts, Chris Mepham, Joe Rodon, Chris Gunter, Neco Williams; Joe Allen, Aaron Ramsey; Gareth Bale, Harry Wilson, Daniel James

SQUADS

Italy: Gianluigi Donnarumma, Alex Meret, Salvatore Sirigu, Francesco Acerbi, Alessandro Bastoni, Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini, Giovanni Di Lorenzo, Emerson Palmieri, Alessandro Florenzi, Leonardo Spinazzola, Rafael Toloi, Nicolo Barella, Bryan Cristante, Jorginho, Manuel Locatelli, Lorenzo Pellegrini, Stefano Sensi, Marco Verratti, Federico Bernardeschi, Federico Chiesa, Andrea Belotti, Domenico Berardi, Ciro Immobile, Lorenzo Insigne, Giacomo Raspadori.

Wales: Adam Davies, Wayne Hennessey, Danny Ward, Ethan Ampadu, Ben Cabango, Ben Davies, Chris Gunter, Tom Lockyer, Chris Mepham, Rhys Norrington-Davies, Connor Roberts, Joe Rodon, Neco Williams, Joe Allen, David Brooks, Rubin Colwill, Daniel James, Dylan Levitt, Joe Morrell, Aaron Ramsey, Matthew Smith, Jonny Williams, Harry Wilson, Gareth Bale, Kieffer Moore, Tyler Roberts.