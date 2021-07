LNS vs TRT Dream11 Tips And Predictions Dream11 The Hundred 2021

London Spirit vs Trent Rocket Dream11 Team Prediction Dream11 The Hundred 2021 – Fantasy Playing Tips, Captain, Probable XIs For Today's LNS vs TRT at Lord's Cricket Ground: In match 10 of The Hundred 2021 tournament, Trent Rocket will take on London Spirit at Lord's Cricket Ground on Thursday. The Dream11 The Hundred 2021 LNS vs TRT match will start at 11:00 PM IST – July 29 Thursday.

TOSS: The Dream11 The Hundred 2021 toss between Trent Rocket and London Spirit will take place at 10.30 PM IST.

Time: 11:00 PM IST

Venue: Lord’s Cricket Ground

LNS vs TRT My Dream11 Team

Keeper – Josh Inglis

Batsmen – Joe Denly, Alex Hales, Dawid Malan (VC), Zak Crawley

All-rounders – Ravi Bopara, Lewis Gregory, D’Arcy Short

Bowlers – Mohammad Amir, Marchant de Lange, Rashid-Khan (C)

LNS vs TRT Probable Playing XIs

Trent Rocket: Alex Hales, D’Arcy Short, Dawid Malan, Joe Root, Tom Moores(wk), Lewis Gregory©, Samit Patel, Rashid Khan, Luke Wood, Marchant de Lange, Matthew Carter

London Spirit: Zak Crawley, Josh Inglis(wk), Dan Lawrence, Eoin Morgan©, Joe Denly, Ravi Bopara, Mohammad Nabi, Roelof van der Merwe, Blake Cullen, Chris Wood, Mohammad Amir

LNS vs TRT Squads

London Spirit: Zak Crawley, Josh Inglis(wk), Dan Lawrence, Eoin Morgan©, Joe Denly, Ravi Bopara, Mohammad Nabi, Roelof van der Merwe, Blake Cullen, Chris Wood, Mohammad Amir, Mark Wood, Mason Crane, Brade Wheal

Trent Rocket: Alex Hales, D’Arcy Short, Dawid Malan, Joe Root, Tom Moores(wk), Lewis Gregory©, Samit Patel, Rashid Khan, Luke Wood, Marchant de Lange, Matthew Carter, Ben Cox, Steven Mullaney, Luke Wright

