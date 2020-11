LOK vs ATL Dream11 Tips And Prediction

Lokomotiv Moscow vs Atletico Madrid Dream11 Team Tips and Prediction Champions League 2020-21 – Football Tips For Today's Match LOK vs ATL at RZD Arena: Lokomotiv Moscow host Atletico Madrid for their third match of the season. They opened their campaign with an impressive 2-1 win over Red Bull Salzburg but then lost to defending champions Bayern Munich 1-2. Atletico were crushed 0-4 by Bayern before the Spanish side bounced back to beat Wanda Metropolitano.

Lokomotiv Moscow vs Atletico Madrid Dream11 Team Tips and Prediction – Check My Dream11 Team, Best players list of today's match, Lokomotiv Moscow vs Atletico Madrid Dream11 Team Player List, LOK Dream11 Team Player List, ATL Dream11 Team Player List, Dream11 Guru Tips Champions League, Online Football Tips Lokomotiv Moscow vs Atletico Madrid Champions League 2020-21, Online Football Tips – UEFA Champions League 2020-21, Online Football Tips And Prediction – LOK vs ATL Champions League 2020-21.

The online live streaming and TV broadcast of UEFA Champions League will be available for Indian audience on Sony Liv App and Sony Sports network.

Kick-Off Time: The UEFA Champions League match between Lokomotiv Moscow and Atletico Madrid will start at 11:25 PM IST – November 3 in India.

Venue: RZD Arena

LOK vs ATL My Dream11 Team

J Oblak, R Lodi, K Trippier, M Rybus, V Corluka, Koke, M Llorente, A Miranchuk, G Krychowiak, J Felix (captain), F Smolov (vice-captain)

LOK vs ATL Probable Starting XIs

Lokomotiv Moscow: Guilherme Marinato, Maciej Rybus, Murilo Cerqueira, Vitali Lystsov, Dmitri Zhivoglyadov, Aleksei Miranchuk, Grzegorz Krychowiak, Daniil Kulikov, Rifat Zhemaletdinov, Eder, Fyodor Smolov

Atletico Madrid: Jan Oblak, Kieran Trippier, Jose Gimenez, Mario Hermoso, Renan Lodi, Vitolo, Koke, Lucas Torreira, Thomas Lemar, Luis Suarez, Joao Felix

LOK vs ATL Full Squads

Lokomotiv Moscow: Dmitry Rybchinsky, Aleksandr Kolomeytsev, Daniil Kulikov, Nikita Dorofeyev, Dmitry Barinov, Anton-Miranchuk, Aleksei-Miranchuk, Grzegorz Krychowiak, Joao Mario, Maksim Mukhin, Roman Tugarev, Eder-Lopes, Jefferson Farfan, Luka Djordjevic, Timur Suleymanov, Anton Kochenkov, Nikita Medvedev, Guilherme Marinato, Vladislav Ignatiev, Murilo Cerqueira, Boris Rotenberg, Dmitri Zhivoglyadov, Stanislav Magkeev, Mikhail Lysov, Solomon Kvirkvelia, Brian Idowu, Maciej Rybus, Vedran Corluka, Rifat Zhemaletdinov

Atletico Madrid: Jairo Torres, Edgar Zaldivar, Jesus Isijara, Lorenzo Reyes, Luciano Acosta, Edyairth Ortega, Jose Avila, Victor Malcorra, Angel Marquez, Jesus Doria, Aldo Lopez, Alan Reyes, Hector Espinoza, Renato Ibarra, Javier Correa, Ignacio Jeraldino, Christopher Trejo, Leonardo Correa, Jairo Mungaray, Edgar Hernandez, Jose Hernandez, Camilo Vargas, Diego Barbosa, Brayton Vazquez, German Conti, Jose Abella, Hugo Nervo, Jesus Alberto-Angulo, Anderson Santamaria, Gaddi Aguirre, Edson Garcia, Armando Escobar

