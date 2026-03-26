Lucknow Super Giants Full IPL 2026 schedule: LSG Team Full IPL, Match Schedule, fixtures, dates, venues, Time Table, Match Timings
LSG IPL 2026 Full Schedule: Rishabh Pant-led Lucknow Super Giants is all set to face Delhi Capitals on April 1 at Ekana Cricket Stadium on April 1.
IPL 2026: The Lucknow Super Giants (LSG) received their full schedule for the 2026 IPL season on Thursday as Rishabh Pant and his team will be keen to clinch their maiden IPL title.
Ahead of the new season, LSG decided to shake things as they changed their logo, now featuring an elephant in the crest, a bold move signaling their intent to rewrite history in the lucrative T20 league.
Lucknow Super Giants will look to make a strong comeback after a disappointing campaign in the 2025 season of the Indian Premier League, where they finished seventh in the points table with just six wins from 14 matches.
Here is full schedule of Lucknow Super Giants in IPL 2026…
|Date
|Day
|Time
|Home Team
|Away Team
|Venue
|01-APR-26
|Wed
|7:30 PM
|Lucknow Super Giants
|Delhi Capitals
|Lucknow
|05-APR-26
|Sun
|3:30 PM
|Sunrisers Hyderabad
|Lucknow Super Giants
|Hyderabad
|09-APR-26
|Thu
|7:30 PM
|Kolkata Knight Riders
|Lucknow Super Giants
|Kolkata
|12-APR-26
|Sun
|3:30 PM
|Lucknow Super Giants
|Gujarat Titans
|Lucknow
|15-APR-26
|Wed
|7:30 PM
|Royal Challengers Bengaluru
|Lucknow Super Giants
|Bengaluru
|19-APR-26
|Sun
|7:30 PM
|Punjab Kings
|Lucknow Super Giants
|New Chandigarh
|22-APR-26
|Wed
|7:30 PM
|Lucknow Super Giants
|Rajasthan Royals
|Lucknow
|26-APR-26
|Sun
|7:30 PM
|Lucknow Super Giants
|Kolkata Knight Riders
|Lucknow
|04-MAY-26
|Mon
|7:30 PM
|Mumbai Indians
|Lucknow Super Giants
|Mumbai
|07-MAY-26
|Thu
|7:30 PM
|Lucknow Super Giants
|Royal Challengers Bengaluru
|Lucknow
|10-MAY-26
|Sun
|3:30 PM
|Chennai Super Kings
|Lucknow Super Giants
|Chennai
|15-MAY-26
|Fri
|7:30 PM
|Lucknow Super Giants
|Chennai Super Kings
|Lucknow
|19-MAY-26
|Tue
|7:30 PM
|Rajasthan Royals
|Lucknow Super Giants
|Jaipur
|23-MAY-26
|Sat
|7:30 PM
|Lucknow Super Giants
|Punjab Kings
|Lucknow
Lucknow Super Giants IPL 2026 Full squad: Rishabh Pant, Aiden Markram, Himmat Singh, Matthew Breetzke, Mukul Choudhary, Akshat Raghuwanshi, Josh Inglis.Mitchell Marsh, Abdul Samad, Shahbaz Ahamad, Arshin Kulkarni, Wanindu Hasaranga, Ayush Badoni, Mohammad Shami, Avesh Khan, M. Siddharth, Digvesh Singh, Akash Singh, Prince Yadav, Arjun Tendulkar, Anrich Nortje, Naman Tiwari, Mayank Yadav, Mohsin Khan
