Lucknow Super Giants Full IPL 2026 schedule: LSG Team Full IPL, Match Schedule, fixtures, dates, venues, Time Table, Match Timings

LSG IPL 2026 Full Schedule: Rishabh Pant-led Lucknow Super Giants is all set to face Delhi Capitals on April 1 at Ekana Cricket Stadium on April 1.

Published date india.com Published: March 26, 2026 10:45 PM IST
By Sruti Thakur | Edited by Sruti Thakur
Lucknow Super Giants IPL 2026 Full schedule

IPL 2026: The Lucknow Super Giants (LSG) received their full schedule for the 2026 IPL season on Thursday as Rishabh Pant and his team will be keen to clinch their maiden IPL title.

Ahead of the new season, LSG decided to shake things as they changed their logo, now featuring an elephant in the crest, a bold move signaling their intent to rewrite history in the lucrative T20 league.

Lucknow Super Giants will look to make a strong comeback after a disappointing campaign in the 2025 season of the Indian Premier League, where they finished seventh in the points table with just six wins from 14 matches.

Here is full schedule of Lucknow Super Giants in IPL 2026…

Date Day Time Home Team Away Team Venue
01-APR-26 Wed 7:30 PM Lucknow Super Giants Delhi Capitals Lucknow
05-APR-26 Sun 3:30 PM Sunrisers Hyderabad Lucknow Super Giants Hyderabad
09-APR-26 Thu 7:30 PM Kolkata Knight Riders Lucknow Super Giants Kolkata
12-APR-26 Sun 3:30 PM Lucknow Super Giants Gujarat Titans Lucknow
15-APR-26 Wed 7:30 PM Royal Challengers Bengaluru Lucknow Super Giants Bengaluru
19-APR-26 Sun 7:30 PM Punjab Kings Lucknow Super Giants New Chandigarh
22-APR-26 Wed 7:30 PM Lucknow Super Giants Rajasthan Royals Lucknow
26-APR-26 Sun 7:30 PM Lucknow Super Giants Kolkata Knight Riders Lucknow
04-MAY-26 Mon 7:30 PM Mumbai Indians Lucknow Super Giants Mumbai
07-MAY-26 Thu 7:30 PM Lucknow Super Giants Royal Challengers Bengaluru Lucknow
10-MAY-26 Sun 3:30 PM Chennai Super Kings Lucknow Super Giants Chennai
15-MAY-26 Fri 7:30 PM Lucknow Super Giants Chennai Super Kings Lucknow
19-MAY-26 Tue 7:30 PM Rajasthan Royals Lucknow Super Giants Jaipur
23-MAY-26 Sat 7:30 PM Lucknow Super Giants Punjab Kings Lucknow

Lucknow Super Giants IPL 2026 Full squad: Rishabh Pant, Aiden Markram, Himmat Singh, Matthew Breetzke, Mukul Choudhary, Akshat Raghuwanshi, Josh Inglis.Mitchell Marsh, Abdul Samad, Shahbaz Ahamad, Arshin Kulkarni, Wanindu Hasaranga, Ayush Badoni, Mohammad Shami, Avesh Khan, M. Siddharth, Digvesh Singh, Akash Singh, Prince Yadav, Arjun Tendulkar, Anrich Nortje, Naman Tiwari, Mayank Yadav, Mohsin Khan

Sruti Thakur

Sruti Thakur is a trainee sports journalist at india.com with a specialization in Broadcast Journalism. She has previously worked with a couple of startup channels as a sports content writing intern.

