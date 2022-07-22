Published: July 22, 2022 12:59 PM IST

MAK vs KE Dream11 Team Prediction: All You Need To Know

MAK vs KE Dream11 Team Prediction, Shpageeza Cricket League 2022 Fantasy Hints MAK vs KE Dream11 Team Prediction, Shpageeza Cricket League 2022 Fantasy Hints: Captain, Vice-Captain – Mis-e-Ainak Knights vs Kabul Eagles, Playing 11s For Today’s Match Kabul International Cricket Stadium, Kabul 3 PM IST July 22, Friday Here is the Shpageeza Cricket League 2022 Dream11 Team Prediction – Dream11 Guru Tips Prediction and MAK vs KE Dream11 Team Prediction, MAK vs KE Fantasy Cricket Prediction, MAK vs KE Playing 11s Shpageeza Cricket League 2022 Series, Fantasy Cricket Prediction Mis-e-Ainak Knights vs Kabul Eagles, Fantasy Playing Tips – Shpageeza Cricket League 2022. TOSS – The Shpageeza Cricket League 2022 toss between MAK and KE will take place at 2.30 PM IST Time – July 22, 3 PM IST Venue: Kabul International Cricket Stadium, Kabul. MAK vs KE Dream11 Team Mohammad Shahzad, Shahidullah Kamal (c), Riaz Hassan, Rahmanullah Zadran, Ibrahim Zadran, Hashim-Khalil Gurbaz, Iftekhar Ahmad, Gulbadin Naib (vc), Zahir Khan, Mir Hamza, Qais Ahmad MAK vs KE Probable Playing XI Mis Ainak Knights: Mohammad Shahzad (wk), Asghar Afghan, Zahir Khan, Nangeyalia Kharote, Amir Hamza (c), Gulbadin Naib, Riaz Hassan, Bilal Sami, Mir Hamza, Iftekhar Ahmad, Ihsanullah Katawazai Kabul Eagles: Ziaur Rahman, Qais Ahmad, Wasim Akram, Rahmanullah Zadran, Wahidullah Ali, Khalil Gurbaz, Rahmanullah Gurbaz (c), Shahidullah Kamal, Azmatullah Omarzai, Ibrahim Zadran, Masood Gurbaz (wk)

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